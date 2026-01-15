Відомий хітмейкер жорстко розкритикував фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026": "Немає розвитку"

РуханкоМен / © instagram.com/rukhankoman

Український співак РуханкоМен, відомий широкій аудиторії завдяки хіту «Повітряна тривога», публічно висловив своє розчарування національним відбором на «Євробачення-2026».

Артист, справжнє ім’я якого Ігор Корчагін, цьогоріч подавався на відбір із треком «My Voice», однак пісня так і не потрапила навіть до фінального списку. В інтерв’ю «РБК-Україна» співак заявив, що сьогодні нацвідбір, на йогго думку, дедалі більше перетворюється на змагання фан-спільнот, а не музичних ідей.

За словами РуханкоМена, після прослуховування композицій, які боролися за місце у фіналі, він остаточно переконався — система відбору потребує серйозного перегляду. Виконавець також переконаний, що його пісня мала всі шанси опинитися щонайменше у лонглисті, адже вона суттєво відрізняється від його попередніх робіт і демонструє новий етап творчості.

«Мені здається, завжди можна обрати краще, ретельніше прослухати пісні та підійти до процесу професійніше. Я розумію, що заявок багато, але загалом вибір оргкомітету та журі на самому фіналі часто не збігається з вибором глядачів. Коли я почув ці шість пісень, які претендують на 10-те місце у фіналі, зрозумів, що моя пісня потенційно могла бути як мінімум у лонглисті, а як максимум — у шортлисті», — зауважив співак.

Окремо артист прокоментував і хвилю обговорень довкола результатів голосування, зокрема перемогу KHAYAT як 10-го учасника нацвідбору. РуханкоМен визнав популярність колеги, однак наголосив, що у контексті «Євробачення» вирішальною має бути не кількість прихильників, а потенціал пісні на європейській сцені. На думку музиканта, значна частина цьогорічних композицій виглядала занадто одноманітною та неготовою до великої сцени.

«Нам потрібно було обирати в першу чергу пісню. Кожна пісня має право на існування, але ми обираємо представника на міжнародний конкурс „Євробачення“. Пісня має вирізнятися. Коли я почув лонглист, здивувався й навіть обурився. Як на мене, це низький рівень. До прикладу, у тих піснях, які брали участь у голосуванні через „Дію“, немає розвитку, немає „хукових“ частин, за які могла б зачепитися Європа. А у деяких взагалі відсутнє сенсове навантаження — просто повторення однієї фрази чи мелодії», — підкреслив співак.

РуханкоМен також заявив, що не віддавав голос за десятого фіналіста, адже він не побачив серед претендентів артиста, який би справді міг достойно представити Україну на конкурсі.

«У підсумку перемагає той, у кого сильніша фан-база. А нові імена, які могли б здивувати Європу, знову залишаються поза грою», — підсумував обурений артист.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі всі імена 10 фіналістів нацвідбору й хто боротиметься за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».