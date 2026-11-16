Відомий латвійський актор мобілізувався до ЗСУ та вперше за три місяці вийшов на зв'язок

Олександр Олексенко / © Інстаграм

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Актор і блогер Олександр Олексенко, який народився в Латвії, мобілізувався до лав ЗСУ та вперше за три місяці порушив мовчання про своє життя.

Протягом останніх трьох місяців артист не з'являвся в інформаційному просторі. Його тривала відсутність не залишилася непоміченою підписниками. Тепер з'ясувалося, що Олександр ухвалив важливе рішення. Він долучився до українського війська. Про зміни у своєму житті актор повідомив особисто в Instagram.

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"Вибачте, що пропав з радарів останнім часом. У моєму житті відбулися великі зміни – я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне – зі мною все в порядку", – написав Олексенко.

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Олександр Олексенко / © Інстаграм

Свою заяву артист супроводив фотографією у військовій формі. Водночас подробицями служби він поки не ділиться та не уточнює, у якому підрозділі перебуває. Під публікацією вже зібралися численні слова підтримки від підписників, які подякували йому за рішення стати на захист України.

Зазначимо, Олександр Олексенко народився в латвійському місті Єкабпілс, однак професійний шлях пов'язав з Україною. Ще в юності він переїхав до Києва та вступив до Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобув акторську освіту.

Олексенко працював у Київському драматичному театрі «Браво», а згодом брав участь у міжнародних театральних постановках. Зокрема, 2012 року він пройшов відбір до мюзиклу «Русалонька», а ще через два роки отримав головну роль у постановці «Красуня і Чудовисько». Також глядачі могли бачити актора у фільмі «Крути. 1918» та серіалах «Лікар Ковальчук 2» і «Черговий лікар».

Олександр Олексенко / © Інстаграм

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка пояснився щодо двох учасників гурту "ВВ", які виїхали з України під час великої війни.

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