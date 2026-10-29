Відомий молдовський співак намагається отримати українські документи: що відомо про процес

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Молдовський співак і гуморист Іван Люленов, який будує музичну кар’єру в Україні, повідомив про новий крок до отримання українських документів і пояснив, чому процес затягнувся.

31-річний артист уже не перший рік говорить про бажання стати громадянином України. Нещодавно він поділився новинами про оформлення документів у Threads. За словами виконавця, цією справою він займається вже пів року. Процедура виявилася непростою, однак від своєї мети він не відмовляється. Ба більше, співак уже має плани на наступний Радіодиктант.

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Усе почалося з жарту користувачки Threads, яка відреагувала на появу Люленова на Радіодиктанті та написала: «Коли Радіодиктант написав без помилок, а український паспорт все одно не видали».

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Допис про Івана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

У відповідь артист також пожартував про труднощі з оформленням документів і натякнув, що навіть його нещодавня схожість із українським філософом Григорієм Сковородою не допомогла прискорити процес.

«Навіть схожість із Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант писатиму з українськими документами», — зазначив Іван.

Допис Івана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Нагадаємо, нещодавно Іван Люленов назвав причину розриву з дівчиною та як намагався відновити стосунки.

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