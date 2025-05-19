Відомий музикант назвав причину, чому Софія Ротару втратила популярність: "Почала деградувати"

Софія Ротару

Реклама

Фронтмен гурту "Хамерман знищує віруси" Альберт Цукренко назвав причину, чому співачка Софія Ротару втратила свою популярність.

Артистка була легендою української естради. Зокрема, вона у співпраці з композитором Володимиром Івасюком створила цикл успішних та якісних пісень, який був заснований на фольклорному матеріалі. Альберт Цукренко в інтерв'ю Еммі Антонюк зазначає, що після смерті композитора, українська естрада почала занепадати. Артисти, які раніше виконували пісні Івасюка, почали віддавати перевагу менш якісному матеріалу і навіть самі цього не помітили.

"Українська естрада почала деградувати від 80-х років. І самі ці митці, які співали пісні Івасюка, цього не помітили. Вони поступово почали виконувати співати менш, м’яко кажучи, якісний матеріал", - говорить музикант.

Реклама

Софія Ротару

Що ж стосується втрати популярності Софії Ротару, то Альберт Цукренко говорить, що деякі артисти поступово втрачають музичний смак. Це пов'язано з кон'юнктурою та віком. Музикант переконаний, що артистів, які багато років провели на сцені, складно в чомусь переконати, а вони ж, своєю чергою, не погоджуються рухатися разом зі змінами.

"Музичний смак зникає. Це відбувається поступово. По-перше - кон'юнктура, по-друге – старіння. Це не ейджизм. Людина починає вважати, що вона краще знає, ніж молоді. Тут багато факторів. Це відбувається поступово, люди цього не помічають", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару розсекретила, де під час війни живе співачка. Виявляється, артистка перебуває в Україні, а не, як раніше вважалося, за кордоном.