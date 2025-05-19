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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1639
Час на прочитання
2 хв

Відомий музикант назвав причину, чому Софія Ротару втратила популярність: "Почала деградувати"

Артист розповів, як з роками змінилася українська естрада.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Софія Ротару

Софія Ротару

Фронтмен гурту "Хамерман знищує віруси" Альберт Цукренко назвав причину, чому співачка Софія Ротару втратила свою популярність.

Артистка була легендою української естради. Зокрема, вона у співпраці з композитором Володимиром Івасюком створила цикл успішних та якісних пісень, який був заснований на фольклорному матеріалі. Альберт Цукренко в інтерв'ю Еммі Антонюк зазначає, що після смерті композитора, українська естрада почала занепадати. Артисти, які раніше виконували пісні Івасюка, почали віддавати перевагу менш якісному матеріалу і навіть самі цього не помітили.

"Українська естрада почала деградувати від 80-х років. І самі ці митці, які співали пісні Івасюка, цього не помітили. Вони поступово почали виконувати співати менш, м’яко кажучи, якісний матеріал", - говорить музикант.

Софія Ротару

Софія Ротару

Що ж стосується втрати популярності Софії Ротару, то Альберт Цукренко говорить, що деякі артисти поступово втрачають музичний смак. Це пов'язано з кон'юнктурою та віком. Музикант переконаний, що артистів, які багато років провели на сцені, складно в чомусь переконати, а вони ж, своєю чергою, не погоджуються рухатися разом зі змінами.

"Музичний смак зникає. Це відбувається поступово. По-перше - кон'юнктура, по-друге – старіння. Це не ейджизм. Людина починає вважати, що вона краще знає, ніж молоді. Тут багато факторів. Це відбувається поступово, люди цього не помічають", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару розсекретила, де під час війни живе співачка. Виявляється, артистка перебуває в Україні, а не, як раніше вважалося, за кордоном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1639
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