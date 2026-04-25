ТСН у соціальних мережах

Відомий піаніст Євген Хмара повідомив про горе в його родині

У композитора померла рідна людина.

Валерія Гажала
Євген Хмара

Євген Хмара / © instagram.com/evgenykhmara

Композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара повідомив про важку втрату.

Так, 25 квітня не стало дідуся зірки. В Instagram талановитий піаніст опублікував фото життєрадісного Миколи Миколайовича, який махає рукою на тлі веселки. А у щемливому дописі пригадав найсвітліші моменти з життя рідної людини і як спогади про нього вплітає у творчість.

«Сьогодні пішов з життя наш дідусь — Микола Миколайович… І разом з цим ніби стала тихішою ціла епоха. Епоха тепла, спокою і тієї любові, яка нічого не вимагала взамін. Для тих, хто бував на наших концертах, ви знаєте історію „Колика-Миколайчика“. Історію справжнього кохання. Не гучного. Не показового. А глибокого, тихого, справжнього… такого, яке проживають усе життя», — зворушив піаніст-віртуоз.

Дідусь Євгена Хмари / © instagram.com/evgenykhmara

Дідусь Євгена Хмари / © instagram.com/evgenykhmara

Після важкої втрати Євген звернувся до покійного дідуся з вдячністю та теплотою. Зірка поділився, що ще довго пам’ятатиме Миколу Миколайовича з його добрим і люблячим серцем, а відтепер його назавжди бракуватиме.

«Ви вміли приймати людей такими, якими вони є. Без осуду. Без зайвих слів. Просто з відкритим серцем. Ви ніколи не жалілися. Навіть тоді, коли було непросто. І саме цим вчили нас найважливішому — гідності, силі духу і любові до життя. Ваша доброта була не в словах — вона була в кожному жесті, у кожному погляді, у кожному „як ти?“, сказаному по-справжньому… Сьогодні болить. І ще довго буде боліти. Нам Вас дуже не вистачатиме… Ваші діти, онуки і правнуки завжди нестимуть Вас у серці. Вічна пам’ять», — написав Хмара.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть відомої телеведучої Тетяни Сивохо, яка була вдовою шоумена Сергія Сивоха. Вже відомо про причини смерті жінки у молодому віці.

Дата публікації
Кількість переглядів
332
