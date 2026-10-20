Відомий продюсер, який змусив Потапа і Настю донатити на українську армію, назвав їхню проблему

Вадим Лисиця й Настя Каменських / © facebook.com/vadymlysytsia

Реклама

Український музичний продюсер Вадим Лисиця пояснив, чому його обурюють публічні витівки Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» продюсер зізнався, що йому боляче спостерігати за поведінкою колишніх колег. Зокрема, Лисиця пригадав, як іронізував над їхнім відомим хітом «Чумачечая весна», однак за цим гумором, як наголосив музикант, стояло зовсім не веселе ставлення до ситуації.

Реклама

Він вважає, що артисти досі намагаються розважати публіку звичним для себе способом, не зважаючи на те, що переживають українці. Саме тому, на думку Лисиці, зірки й видають маячню про «кісту» від української мови та «свободу» під час війни.

Реклама

«На всі ці прояви, які Льоша і Настя роблять останнім часом, мені фізично боляче дивитись. Я сам написав у Facebook-дописі замість пісні „Чумачечая весна“ „чумачечая кіста“. Я сміявся з того досить довго, але це сміх крізь сльози. Я розумію, що Льоша й Настя перебувають в іншій повістці. Вони не розуміють, що відбувається тут, які відчуття ми проживаємо і настільки це недоречно ті речі казати», — поділився Вадим у розмові з Анною Севастьяновою.

Потап і Настя Каменських, Вадим Лисиця

На думку продюсера, Потап і Настя продовжують дотримуватися образу «блазнів», який супроводжував їхню творчість і раніше. Лисиця також зазначив, що хотів би особисто звернутися до Потапа, проте припускає, що той нині не буде дослухатися до його порад через зайнятість закордонним бізнесом.

«Вони намагаються, як і завжди, виконувати роль блазнів. Це їхній образ і вважають, що їм усе зійде з рук. Я хотів би йому (Потапу — прим. ред.) написати, але у нього там бізнес, Дубай, Лос-Анджелес, Нью-Йорк і так далі», — зазначив музикант.

Потап / © instagram.com/realpotap

Водночас Лисиця розповів, що все ж знайшов спосіб залучити скандальний дует до благодійності. За словами продюсера, Потап звернувся до нього по допомогу. У відповідь Вадим запропонував перераховувати певну суму за кожну композицію на його благодійний фонд «Варта добра».

Реклама

«Знаєте, що він мені перераховує? Він до мене звернувся, щоб я надав матеріали пісень для їхніх нових концертів. Я попросив, щоб вони донатили на мій фонд „Варта добра“ за кожну пісню певну суму. Тобто вони все ж таки платять. Але не мені, а на фонд», — розповів продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Новини партнерів