ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
2 хв

Відомий продюсер несподівано розсекретив прихований бік Цимбалюка: "Він просто цього не показує"

Олексій Комаровський розкрив таємницю, яким насправді є впізнаваний актор.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Коментарі
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Тарас Цимбалюк несподівано опинився в центрі обговорень після відвертих слів продюсера Олексія Комаровського, який розкрив маловідомі риси зірки.

Знаменитість зізнався, що їхнє знайомство почалося не сьогодні — перші перетини були ще до великого кіно. Згодом вони зустрілися на кастингу романтичної стрічки, де змогли поспілкуватися ближче. Саме тоді Комаровський і побачив у Цимбалюку значно більше, ніж звичний екранний образ. За його словами, актор не з тих, хто одразу відкривається. Багато деталей його характеру залишаються поза кадром. І саме це, переконаний продюсер, формує особливу інтригу навколо нього.

«Я думаю, що навіть більшість не розуміє і не знає. Він просто цього не показує. Але я хочу це в майбутньому розкрити, бо там глибоко, дуже цікаво. Там такий гострий гумор, гострі і цікаві експресії, які можуть не попадати в кадр», — поділився Комаровський у інтерв’ю Ксенії Щербач.

Тарас Цимбалюк та Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Окремо він наголосив: за зовнішньою стриманістю ховається людина з сильним внутрішнім стрижнем. І те, що глядачі бачать на екрані, — лише частина великої картини. Ба більше, образ, який сформувався довкола актора, — результат його свідомої роботи над собою. Комаровський прямо називає його самостійно створеним брендом.

«Я вважаю, що Тарас — цікавий персонаж. І я так і сказав колегам з каналу, що він зробить чудові рейтинги, буде цікавий глядачам», — зазначив продюсер, коментуючи участь актора в шоу «Холостяк».

За словами Олексія, навіть манера спілкування Цимбалюка, яка викликає дискусії в мережі, — не випадковість. Це частина продуманої подачі, що працює на його впізнаваність і викликає емоцію у глядача. І саме завдяки таким нюансам актор тримає увагу аудиторії.

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька на тлі чуток про роман із Цимбалюком здивувала, що була з ним у момент ДТП у Києві.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
682
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie