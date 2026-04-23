Відомий продюсер несподівано розсекретив прихований бік Цимбалюка: "Він просто цього не показує"

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Український актор Тарас Цимбалюк несподівано опинився в центрі обговорень після відвертих слів продюсера Олексія Комаровського, який розкрив маловідомі риси зірки.

Знаменитість зізнався, що їхнє знайомство почалося не сьогодні — перші перетини були ще до великого кіно. Згодом вони зустрілися на кастингу романтичної стрічки, де змогли поспілкуватися ближче. Саме тоді Комаровський і побачив у Цимбалюку значно більше, ніж звичний екранний образ. За його словами, актор не з тих, хто одразу відкривається. Багато деталей його характеру залишаються поза кадром. І саме це, переконаний продюсер, формує особливу інтригу навколо нього.

«Я думаю, що навіть більшість не розуміє і не знає. Він просто цього не показує. Але я хочу це в майбутньому розкрити, бо там глибоко, дуже цікаво. Там такий гострий гумор, гострі і цікаві експресії, які можуть не попадати в кадр», — поділився Комаровський у інтерв’ю Ксенії Щербач.

Реклама

Тарас Цимбалюк та Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Окремо він наголосив: за зовнішньою стриманістю ховається людина з сильним внутрішнім стрижнем. І те, що глядачі бачать на екрані, — лише частина великої картини. Ба більше, образ, який сформувався довкола актора, — результат його свідомої роботи над собою. Комаровський прямо називає його самостійно створеним брендом.

«Я вважаю, що Тарас — цікавий персонаж. І я так і сказав колегам з каналу, що він зробить чудові рейтинги, буде цікавий глядачам», — зазначив продюсер, коментуючи участь актора в шоу «Холостяк».

За словами Олексія, навіть манера спілкування Цимбалюка, яка викликає дискусії в мережі, — не випадковість. Це частина продуманої подачі, що працює на його впізнаваність і викликає емоцію у глядача. І саме завдяки таким нюансам актор тримає увагу аудиторії.

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька на тлі чуток про роман із Цимбалюком здивувала, що була з ним у момент ДТП у Києві.