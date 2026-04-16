Відомий продюсер після років мовчання розкрив, чому обірвав зв'язок із Лободою і чи був у них роман

Михайло Ясинський, Світлана Лобода

Український продюсер Михайло Ясинський вперше відверто розповів про припинення спілкування зі співачкою Світланою Лободою та прокоментував чутки про їхній можливий роман.

За словами Ясинського, їхнє спілкування завершилося ще 2017 року — одразу після того, як припинилася професійна співпраця. Продюсер наголосив, що конфлікту між ними не було, однак все просто зійшло нанівець. В інтерв’ю Дмитру Гордон він також пригадав перше знайомство з майбутньою зіркою. Тоді ще зовсім юна Лобода, попри високу температуру, самостійно приїхала до офісу, аби передати свою касету.

«Людина була заряджена. Цілеспрямована. І це дуже важливо», — згадав продюсер.

Після виходу зі складу гурту «ВІА Гра» 2004 року саме Ясинський долучився до побудови її сольної кар’єри. За його словами, у старт артистки інвестували значні кошти, що допомогло швидко закріпитися на сцені.

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Попри завершення співпраці, Ясинський зазначає, що іноді вітає Лободу зі святами, але відновлювати контакт і тим паче зустрічатися наразі не планує, бо «поки немає про що говорити».

«Ми не сварилися, а просто припинили спілкуватися 2017 року, бо вона припинила бути клієнткою нашого агентства. Світлана — людина, яка, крім працездатності й дисципліни, йтиме до своєї мети попри все. Її нічого не зупиняло. Але факт, що вона приклад — це круто», — додав знаменитий продюсер.

Окремо Михайло відзначив рішення співачки відмовитися від кар’єри в Росії після початку повномасштабної війни: «Той успіх, від якого вона відмовилась — це вчинок. Багато людей не змогли цього зробити, навіть маючи набагато менше».

Крім того, Ясинський спростував багаторічні плітки про роман із артисткою: «Це чутки й брехня. Не жили разом».

