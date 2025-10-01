Відомий продюсер пояснив, чому Сердючка співає російською та коли вийдуть її пісні українською

Вєрка Сердючка / © instagram.com/v_serduchka

Український продюсер Юрій Нікітін, який назвав причину розлучення з дружиною, пояснив, чому співачка Вєрка Сердючка, в образі якої шоумен Андрій Данилко, виконує російськомовні хіти та коли будуть її нові українськомовні пісні.

На концертах артистки лунають її декілька старих композицій російською, що викликає неоднозначну реакцію серед українців. Андрій Данилко ж продовжує виконувати ці треки та не перекладає їх. Юрій Нікітін в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що в шоумена є позиція – не чіпати минуле, а працювати над сьогоденням та майбутнім. Тож, нові композиції Вєрки Сердючки – виключно українськомовні.

"У патріотичній позиції Андрія Данилка сумніватися ми не будемо. Це людина яка зробила не те, щоб багато для української індустрії, а більше, ніж всі. Людина пропагує українське: культуру, спосіб життя та інше. У нього є позиція: є якісь пісні, які були написані дуже давно, він не хоче змінювати минуле. Його цікавить сьогоднішнє та майбутнє. Його позиція в тому, що все, що він робить сьогодні і на майбутнє – все це українською мовою", - говорить продюсер.

Виступ Вєрки Сердючки / © eurovision.tv

А от коли нові українськомовні пісні нарешті зможуть послухати її прихильники – достеменно невідомо. Юрій Нікітін запевняє, що матеріал, який за його відчуттями є шедевром, незабаром з'явиться. Продюсер вважає, що Андрій Данилко просто чекає на вдалий момент, коли записати та нарешті випустити пісні.

"У нього є проблема – він перфекціоніст. Данилко за те, щоб робити якісний контент. Все, що він мені показував – це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо – це дуже гарне запитання. Скоро почуємо! Точно скоро почуємо!" – запевняє продюсер.

