Відомий продюсер показався у Софії Ротару вдома у Києві: який зараз вигляд має 79-річна співачка

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Відомий продюсер та організатор концертів Сергій Перман показався вдома у співачки Софії Ротару.

Він розсекретив, що зустрівся з виконавицею. Знаменитість завітав до Софії Ротару додому, а саме в Києві. Це відбулося 24 серпня на День Незалежності України.

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Сергій Перман не розкрив мету їхньої зустрічі. Натомість він опублікував фото з виконавицею, яке зробив того дня. Знаменитості позували перед дзеркалом. Сергій Перман робив фото та обіймав співачку. Тим часом Софія Ротару мило усміхалась на камеру. До слова, це неабияк рідкісне фото 79-річної артистки, тож можна помітити, який вона зараз вигляд має.

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Сергій Перман та Софія Ротару / © instagram.com/sergiiperman

Тим часом коментарі почали рясніти різними здогадками від користувачів. Річ у тім, що Сергій Перман є організатором концертів, тож юзери припускають, чи не натяк це на перший за тривалий час можливий виступ Софії Ротару. Інші ж засипали співачку компліментами та зазначали, що вона має просто неймовірний вигляд. Водночас користувачі не приховували, що хоч і раді бачити виконавицю, але хотіли б почути від неї конкретну позицію щодо війни.

Зазначило, Софія Ротару від початку повномасштабного вторгнення дотримується мовчання та не дає публічних коментарів. Водночас артистка залишається в Україні, хоч і періодично з’являються чутки про її виїзд за кордон. Виконавиця не коментує війну, але у фотоблогу розповідає про жахливі обстріли України, а також вітає українців з важливими святами.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару показалась із сином. Співачка також розсекретила важливе свято в сім’ї.

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