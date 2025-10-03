Відомий продюсер розкрив, як вмовив Наталію Сумську знятися в його фільмі і який в неї гонорар

Наталія Сумська

Відомий український режисер Євген Таллер розкрив, як вмовив акторку Наталію Сумську знятися в його фільмі, та заговорив про гонорари.

Знаменитість наразі знімає комедійну стрічку. Серед акторського складу чимало гучних імен — Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Олеся Жураківська та навіть Наталія Сумська, яка тривалий час не грала саме в фільмах. Євген Таллер на проєкті «Ранок у великому місті» говорить, що довго вмовляв акторку. Врешті, Наталія Сумська погодилася, але на умовах, що продюсер під час роботи над картиною дослухатиметься до неї.

«Ми нікого не вмовляли. Я особисто їздив і спілкувався й з Адою Миколаївною, і з Олесею Жураківською. А щодо Наталії Сумської — це чари і магія. Насправді ми довго спілкувалися, вона довго думала, чи погоджуватися. Але ми зійшлися на тому, що я їй пообіцяв, що я буду її чути на всіх етапах», — говорить продюсер.

Наталія Сумська

Гонорари акторів Євген Таллер розкривати не став. Однак він дав зрозуміти, що є артисти, яким він платить тисячу доларів за робочу зміну. До речі, продюсер наголосив, що знімає фільм винятково власним коштом.

«Є, звичайно, ті, кому платили тисячу доларів за зміну. Мені хочеться, щоб наша сфера зростала до таких масштабів, щоб тисяча доларів не звучала як щось неймовірне. Бюджет фільму — як у середньостатистичної української комедії. Це мої особисті кошти!» — зазначив продюсер.

