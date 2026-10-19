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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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421
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Відомий продюсер розкрив, якою насправді є Могилевська у житті та який образ втілює на сцені

Вадим Лисиця пояснив відмінність артистки на концертах та у реальності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Наталія Могилевська, Вадим Лисиця

Наталія Могилевська, Вадим Лисиця

Український музичний продюсер Вадим Лисиця розкрив правду про тренерку «Голосу країни-14» Наталію Могилевську поза сценою та камерами.

За його словами, співачка, яка звикла виходити до публіки в образі справжньої королеви, у повсякденному житті дивує своєю простотою.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» Лисиця зазначив, що сценічний образ артистки суттєво відрізняється від її звичайної поведінки. Якщо під час виступів Могилевська випромінює грацію та впевненість, то в житті не прагне привертати до себе зайвої уваги й поводиться невимушено.

«Зазвичай артисти виконують якийсь образ, вони змінюються. Наприклад, Наталія Могилевська виходить на сцену королевою, вона завжди такий вигляд має й робить це так. А в житті вона набагато простіша, схожа на звичайну людину. Тобто іноді йдеш по вулиці і не зрозумієш, що це саме вона», — розповів Вадим у розмові з Анною Севастьяновою.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Продюсер поділився, що співачка не цурається звичайних повсякденних речей і може спокійно проводити час у спортивному одязі та їсти шаурму в компанії знайомих. Така невимушеність, за словами Лисиці, зовсім не заважає їй перевтілюватися на сцені в ефектну артистку.

«Вона так любить простоту. Може прийти в треніках, їсти шаурму при тобі, щось розмовляти, але на сцені вона королева», — наголосив продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

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