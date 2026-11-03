Відомий продюсер здивував гонорарами Лесі Нікітюк на початку кар'єри: "Працювали на мінімалочках"

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Відомий український продюсер та шоумен Дядя Жора здивував сумою перших гонорарів ведучої Лесі Нікітюк.

Знаменитість розпочинала свій кар’єрний шлях як гумористка. Першим продюсером Лесі Нікітюк був Дядя Жора. Як розповідає шоумен на проєкті «Наодинці з Гламуром», він тоді створював свій власний проєкт — жіночий Comedy, де окрім ведучої були й інші учасниці. Розважальне шоу таки вийшло на екрани, але протрималось один сезон.

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«Це був певний період у нашому житті, ще коли я розвивав КВК у Хмельницькому. Тоді з’явилась молода команда, де була Леська. Вже після формату Comedy, я вирішив створити свій жіночий Comedy. Тоді ми співпрацювали з Леською, там ще було пару дівчат з Хмельницького, з інших міст, було близько 20 дівчат», — розповів продюсер Анні Севастьяновій.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Дядя Жора говорить, що тримати проєкт на плаву було тяжко. Зокрема, на шоу було чимало учасниць, а кожній треба платити зарплату. Гонорар гумористок, у тому числі й Лесі Нікітюк, був мінімальним, а саме 100 доларів. Врешті, після першого сезону Дядя Жора відпустив дівчат далі розвивати свою кар’єру.

«Звичайно, тяжко було тримати великий проєкт, бо всіх треба було кормити, всім треба було платити гонорари, організовувати вечірки, знімання. Ми зробили один цикл, вийшли і після цього стали на паузу. Далі я всіх добровільно відпустив, і всі пішли по своїх проєктах. Працювали на мінімалочках. Класика гумористів-початківців — 100 доларів», — поділився шоумен.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк насмішила, як «загубила» півторарічного сина. Маленький Оскар заховався від мами, а та не могла його знайти.

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