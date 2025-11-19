Відомий продюсер здивував мізерною сумою гонорару Шона Пенна за знімання в українському фільмі

Шон Пенн / © Associated Press

Американський актор, режисер та дворазовий володар «Оскара» Шон Пенн приєднався до знімальної команди українського фільму «Війна очима тварин» на несподіваних умовах.

Так, Пенн погодився працювати за символічний гонорар, який складав один долар. Як розповів у інтерв’ю Суспільному продюсер стрічки Олег Кохан, команда була готова обговорити повноцінні фінансові умови для голлівудської зірки, утім Пенн сам наполіг на мінімальній оплаті.

Перед узгодженням всіх аспектів зірка ознайомився зі сценарієм, переглянув частину відзнятого матеріалу та зустрівся з режисером фільму Мирославом Слабошпицьким. Лише після цього актор повідомив про своє рішення, що він готовий до знімань за один долар. Річ у тому, що повністю безкоштовно Шон не може працювати через правила Гільдії кіноакторів США.

«Робота за 1 долар в українському фільмі — це теж підтримка України. Для мене ж це рішення стало підтвердженням того, що він дуже потужний амбасадор, а також що наше кіно і його тема влучає у міжнародну аудиторію», — зазначив Олег Кохан.

До слова, фільм «Війна очима тварин» став для Пенна ще одним проєктом, пов’язаним з Україною. Раніше він вже знімав документальну стрічку про події війни та неодноразово відвідував Київ у найнебезпечніші моменти.

