Відомий продюсер здивував сумою, скільки коштує просунути пісню на радіо

Євген Фешак / © скриншот з відео

Відомий український продюсер та ведучий Євген Фешак розкрив суму, скільки коштує просунути пісню артиста на радіо.

Знаменитість працює на "Люкс ФМ", тож знає, як влаштована радіостанція зсередини. Євген Фешак говорить, що здебільшого на радіо намагаються крутити сучасні хіти та різні розважальні пісні. Новинки теж потраплять у ротацію, але в тестовому режимі. Якщо аудиторії подобається пісня, то вона лунатиме на радіо й далі.

"Є фактура і структура пісні, як вона звучить, які там використані звуки, темп, настрій. Сучасні хіти і розваги – ми це намагаємося дати в ефір. Є музичні тести, які ми проводимо. Нова музика з'являється, ми її даємо послухати нашій аудиторії. Вони кажуть, що подобається, а що – ні. У гарячій ротації перебуває близько 50 пісень", - говорить продюсер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Слава Дьомін та Євген Фешак / © скриншот з відео

Євген Фешак також зізнається, що в ротацію можна потрапити за гроші. Один вихід пісні на радіо коштує 40-50 доларів. Продюсер говорить, що деякі артисти закуповують одразу багато ротацій. На рік сума могла сягати 10 тисяч доларів.

"Один вихід пісні коштує близько 40-50 доларів. Це для тих пісень, які не хочуть очікувати, поки вони розкрутяться, щоб отримала позитивний фідбек у тесті, їм треба негайно й зараз. Є артисти, які з різних категорій і з різних причин, їм треба було закупляти багато ротацій. На рік деякі могли витрачати 10 тисяч доларів", - говорить продюсер.

