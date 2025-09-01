Відомий продюсер злив участь Jerry Heil у нацвідборі та спрогнозував її перемогу

Михайло Ясинський та Jerry Heil

Продюсер Михайло Ясинський нечіокувано заявив, що співачка Jerry Heil братиме участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення-2026”.

За словами Ясинського, виконавиця нині активно готується. Ба більше, артистка нібито вже працює над конкурсною піснею і робить прогрів довкола своєї майбутньої участі — випускає сильні пісні та оголосила про концерт у “Палаці спорту”.

“Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде цьогоріч скасувати відбір. Потужна компанія участі Jerry Heil у “Євробаченні” вже почалася, і її рівень передбачає, що з ресурсами проблем немає. Якість, професійність, талант усіх залучених у цьому проєкті — безперечний, і все занадто передбачувано”, — стверджує продюсер.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Ба більше, Володимир Ясинський вважає, що саме Jerry Heil переможе на нацвідборі та представлятиме Україну на “Євробаченні-2026”. Тож, мовляв, конкурс було б справедливо скасувати. Також він додав, що організаторам Національного відбору доведеться докласти зусиль, щоб влаштувати конкуренцію.

“Треба просто ухвалити рішення, що їде абсолютно гідний і підготовлений виконавець. Ба більше, який сподобався євроаудиторії, його запам'ятали, і він уже має там певну фан-базу. Бо в іншому разі це матиме вигляд майданчика для відкриття молодих талантів. Ну або якщо “Суспільне” вмовить вийти на сцену Монатіка або Onuka, або Дорофєєву. Так буде чесно”, — підсумував продюсер.

Допис Михайла Ясинського

Jerry Heil на “Євробаченні” — що відомо

Вперше Jerry Heil спробувала поїхати на “Євробачення” 2020 року. Артистці з англомовною піснею Vegan вдалося потрапити до фіналу, але там вона посіла останнє місце. Вдруге виконавиця пішла на нацвідбір 2022-го. Пісня When God Shut The Door принесла артистці третє місце. Та Jerry Heil не здавалася. Вона знову пішла на нацвідбір, але вже в дуеті з alyona alyona. Пісня Teresa & Maria принесла співачкам путівку до Мальме, де минав пісенний конкурс. На “Євробаченні-2024” alyona alyona і Jerry Heil посіли третє місце.

alyona alyona та Jerry Heil на “Євробаченні-2024” / © eurovision.tv

Нагадаємо, нещодавно організатори “Євробачення-2026” розсекретили, в якому місті Австрії відбудеться конкурс. Також уже відомі дати півфіналів та фіналу пісенних перегонів.