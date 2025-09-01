ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
2 хв

Відомий продюсер злив участь Jerry Heil у нацвідборі та спрогнозував її перемогу

Михайло Ясинський говорить, що Jerry Heil уже нібито розпочала підготовку до конкурсу. Ба більше, він вважає, що саме вона виборе право представляти Україну на “Євробаченні-2026”.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Михайло Ясинський та Jerry Heil

Михайло Ясинський та Jerry Heil

Продюсер Михайло Ясинський нечіокувано заявив, що співачка Jerry Heil братиме участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення-2026”.

За словами Ясинського, виконавиця нині активно готується. Ба більше, артистка нібито вже працює над конкурсною піснею і робить прогрів довкола своєї майбутньої участі — випускає сильні пісні та оголосила про концерт у “Палаці спорту”.

“Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде цьогоріч скасувати відбір. Потужна компанія участі Jerry Heil у “Євробаченні” вже почалася, і її рівень передбачає, що з ресурсами проблем немає. Якість, професійність, талант усіх залучених у цьому проєкті — безперечний, і все занадто передбачувано”, — стверджує продюсер.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Ба більше, Володимир Ясинський вважає, що саме Jerry Heil переможе на нацвідборі та представлятиме Україну на “Євробаченні-2026”. Тож, мовляв, конкурс було б справедливо скасувати. Також він додав, що організаторам Національного відбору доведеться докласти зусиль, щоб влаштувати конкуренцію.

“Треба просто ухвалити рішення, що їде абсолютно гідний і підготовлений виконавець. Ба більше, який сподобався євроаудиторії, його запам'ятали, і він уже має там певну фан-базу. Бо в іншому разі це матиме вигляд майданчика для відкриття молодих талантів. Ну або якщо “Суспільне” вмовить вийти на сцену Монатіка або Onuka, або Дорофєєву. Так буде чесно”, — підсумував продюсер.

Допис Михайла Ясинського

Допис Михайла Ясинського

Jerry Heil на “Євробаченні” — що відомо

Вперше Jerry Heil спробувала поїхати на “Євробачення” 2020 року. Артистці з англомовною піснею Vegan вдалося потрапити до фіналу, але там вона посіла останнє місце. Вдруге виконавиця пішла на нацвідбір 2022-го. Пісня When God Shut The Door принесла артистці третє місце. Та Jerry Heil не здавалася. Вона знову пішла на нацвідбір, але вже в дуеті з alyona alyona. Пісня Teresa & Maria принесла співачкам путівку до Мальме, де минав пісенний конкурс. На “Євробаченні-2024” alyona alyona і Jerry Heil посіли третє місце.

alyona alyona та Jerry Heil на “Євробаченні-2024” / © eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil на “Євробаченні-2024” / © eurovision.tv

Нагадаємо, нещодавно організатори “Євробачення-2026” розсекретили, в якому місті Австрії відбудеться конкурс. Також уже відомі дати півфіналів та фіналу пісенних перегонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
539
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie