Offset / © Associated Press

У США скоїли замах на репера з проросійською позицією Offset — артиста поранили під час стрілянини біля готелю «Seminole Hard Rock Hotel & Casino».

Інцидент стався ввечері 6 квітня. Постріли пролунали на парковці розважального комплексу в Голлівуді. У цей час поруч перебували відвідувачі. Після інциденту виконавця доправили до лікарні. Обставини події наразі залишаються не до кінця зрозумілими, повідомляють TMZ.

Offset / © Associated Press

Правоохоронці заявили, що отримані травми не становлять загрози життю. Двох підозрюваних уже затримано. Наразі триває розслідування, під час якого встановлюють мотиви нападу.

Що саме стало причиною конфлікту — офіційно не розкривають. Також невідомо, чи був напад спрямований саме на артиста. Відомо лише, що стрілянина сталася у людному місці біля входу до готелю.

Важливо зазначити, Offset — учасник гурту «Migos», який, попри повномасштабну війну, без особливих вагань погоджувався виступати в Москві й навіть ініціював власні приїзди та готував програму для російської аудиторії. Його концерт кілька разів переносили, але зрештою він так і не відбувся — не через позицію, а через проблеми з логістикою.

Нагадаємо, нещодавно Басков поплатився за позицію під час війни в Україні: путіністу висунули підозру.