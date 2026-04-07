Відомий репер з проросійською позицією став жертвою моторошного замаху на вбивство в США
Offset, що збирався виступати в Москві, опинився в лікарні після стрілянини.
У США скоїли замах на репера з проросійською позицією Offset — артиста поранили під час стрілянини біля готелю «Seminole Hard Rock Hotel & Casino».
Інцидент стався ввечері 6 квітня. Постріли пролунали на парковці розважального комплексу в Голлівуді. У цей час поруч перебували відвідувачі. Після інциденту виконавця доправили до лікарні. Обставини події наразі залишаються не до кінця зрозумілими, повідомляють TMZ.
Правоохоронці заявили, що отримані травми не становлять загрози життю. Двох підозрюваних уже затримано. Наразі триває розслідування, під час якого встановлюють мотиви нападу.
Що саме стало причиною конфлікту — офіційно не розкривають. Також невідомо, чи був напад спрямований саме на артиста. Відомо лише, що стрілянина сталася у людному місці біля входу до готелю.
Важливо зазначити, Offset — учасник гурту «Migos», який, попри повномасштабну війну, без особливих вагань погоджувався виступати в Москві й навіть ініціював власні приїзди та готував програму для російської аудиторії. Його концерт кілька разів переносили, але зрештою він так і не відбувся — не через позицію, а через проблеми з логістикою.
