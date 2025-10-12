Відомий режисер на тлі чуток про роман із розлученою Наталкою Денисенко прокоментував їхні стосунки

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Відомий режисер Олексій Комаровський прокоментував стосунки з акторкою Наталкою Денисенко, з якою йому приписали роман.

Після розлучення з актором Андрієм Федінчиком довкола особистого життя артистки вирує чимало пліток. Зокрема, їй приписують чимало романів. Відповідні плітки торкнулися й режисер Олексія Комаровського, у фільмах якого грала знаменитість.

На проєкті "Ближче до зірок" Олексій говорить, що їх із Наталкою дійсно пов'язують стосунки, але лише робочі та приятельські. За словами режисера, чутки про нібито роман із акторкою – це не більше, аніж просто фантазії.

"У нас із нею творчий, професійний, дружній роман тільки у створенні фільмів. Тому, хто говорить, ну, привіт. Я не знаю, ну, пофантазуйте ще щось. Можливо, в неї буде новий роман, теж пофантазуйте", - прокоментував режисер.

Нагадаємо, наразі Наталку Денисенко серйозно підозрюють в романі з манекенником Юрієм Савранським. Ба більше, навіть Андрій Федінчик натякав, що це нібито дійсно коханець його колишньої дружини. Сама ж акторка цих чуток не коментує. Щоправда, знаменитість залюбки додає олії до вогню. От наприклад, нещодавно артистку та манекенника заскочили у палких обіймах в одному з закладів Києва.