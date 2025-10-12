ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Відомий режисер на тлі чуток про роман із розлученою Наталкою Денисенко прокоментував їхні стосунки

Режисер пояснив, що їх насправді пов'язує.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Відомий режисер Олексій Комаровський прокоментував стосунки з акторкою Наталкою Денисенко, з якою йому приписали роман.

Після розлучення з актором Андрієм Федінчиком довкола особистого життя артистки вирує чимало пліток. Зокрема, їй приписують чимало романів. Відповідні плітки торкнулися й режисер Олексія Комаровського, у фільмах якого грала знаменитість.

На проєкті "Ближче до зірок" Олексій говорить, що їх із Наталкою дійсно пов'язують стосунки, але лише робочі та приятельські. За словами режисера, чутки про нібито роман із акторкою – це не більше, аніж просто фантазії.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

"У нас із нею творчий, професійний, дружній роман тільки у створенні фільмів. Тому, хто говорить, ну, привіт. Я не знаю, ну, пофантазуйте ще щось. Можливо, в неї буде новий роман, теж пофантазуйте", - прокоментував режисер.

Нагадаємо, наразі Наталку Денисенко серйозно підозрюють в романі з манекенником Юрієм Савранським. Ба більше, навіть Андрій Федінчик натякав, що це нібито дійсно коханець його колишньої дружини. Сама ж акторка цих чуток не коментує. Щоправда, знаменитість залюбки додає олії до вогню. От наприклад, нещодавно артистку та манекенника заскочили у палких обіймах в одному з закладів Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
581
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie