Відомий режисер розкрив кардинальні зміни Наталки Денисенко після розлучення з Андрієм Федінчиком

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Відомий режисер Олексій Комаровський розповів про кардинальні зміни акторки Наталки Денисенко після розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком.

Артистка фіналізувала розлучення у травні 2025 року. Олексій Комаровський на проєкті "Тур зірками" говорить, що відтоді помітив у Наталці кардинальні зміни. За словами режисера, акторка стала спокійнішою, більш врівноваженою, у неї з'явився новий блиск в очах та загадка.

"Є трошки (зміни - прим. ред.). В очах з'явився якийсь новий блиск. Вона стала спокійнішою, така врівноваженіша, я б сказав навіть трошки загадкова", - говорить режисер.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Також Олексій Комаровський висловився і про гейт, з яким стикнулась Наталка Денисенко після зізнань про розлучення в інтерв'ю Маші Єфросиніній. За його словами, акторка тяжко переживає критику і зовсім не вміє приховувати емоцій. Режисер говорить, що артистка поводиться на публіці так, як і в реальному житті. Він своєю чергою підтримував Наталку, адже гейт був, є та буде.

"Я публічно і непублічно підтримував її. У всіх був, буде, буває періоди гейту. Публічна людина, вона як трансформатор, як дзеркало, яке поглинає частину гейту. Ну так створена психологія людини. Сьогодні гейт, завтра – знову похвала. У Наталки це часто буває, бо вона людина, яка не вміє ховати своїх емоцій. Така, яка вона є в житті, вона в публічному світі", - підсумував режисер.

Нагадаємо, Наталка Денисенко після розлучення вже встигла закрутити новий роман. Обранцем артистки став манекенник Юрій Савранський, якого нещодавно обізвали "нещирим нарцисом". Коханий акторки вже відповів на критику.