Відомий режисер Васянович розкритикував Сергія Лозницю та розповів про тріумф свого фільму в Торонто

Валентин Васянович

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Український режисер Валентин Васянович висловився про Сергія Лозницю, з яким раніше перетинався на кінофестивалях, а також розповів про міжнародний успіх своєї нової стрічки «За Перемогу!».

Фільм, над яким команда працювала близько трьох років, отримав головний приз конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю в Торонто. В інтерв’ю для шоу «Наодинці з Гламуром» постановник пояснив, чому вважає цю роботу комедією, попри складну тему, та поділився своїм ставленням до колеги.

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Валентин Васянович / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

За словами Васяновича, стрічка розповідає про зміни у стосунках людей під час повномасштабної війни. Поштовхом до її створення стали історії друзів режисера, чиї родини опинилися розділеними через війну, а також його власний досвід: близькі Васяновича певний час перебували за кордоном. Водночас у його особистій історії все завершилося щасливо.

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«Хочу сказати, що попри досить важку тему, це комедія. Для мене це комедія і, звісно, там є і драматичні моменти, але до цього треба ставитись дуже іронічно», — пояснив режисер.

Валентин Васянович та Анна Севастьянова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Васянович також розповів, що вперше спробував себе в акторській ролі у власному фільмі. Він назвав це серйозним викликом, який вирішив прийняти під час роботи над проєктом. Серед головних здобутків стрічки постановник виокремив світову прем’єру на кінофестивалі в Торонто, де фільм представили в єдиній конкурсній програмі та відзначили гран-прі.

Валентин Васянович / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Окремо журналістка Анна Севастьянова запитала режисера про його стосунки із Сергієм Лозницею. Васянович відповів, що нині вони не спілкуються, хоча раніше зустрічалися на фестивалях. Він також прокоментував дискусії в українській кіноспільноті навколо позиції Лозниці.

«Є носієм якихось проросійських ідей, і це мені не близько. І я все ж таки підтримую кіноспільноту в тому, що він є достатньо токсичним, скажімо так», — заявив Васянович.

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Валентин Васянович та Анна Севастьянова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Режисер додав, що не шкодує про рішення відмовитися від нагороди від президента Володимира Зеленського у 2020 році. За його словами, важливіше продовжувати знімати українське кіно та доносити власні наративи до іноземної аудиторії. Серед майбутніх планів Васяновича — робота над фільмом-розслідуванням про дорослішання під час війни.

Про це він розповів журналістці Анні Севастьяновій у новому випуску шоу «Наодинці з Гламуром».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Теж плутаються у тексті": РУДИНСЬКИЙ вперше про роботу з БРОУДІ і ПЕННОМ. Прем’єра кіно ЗА ПЕРЕМОГУ

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