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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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808
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1 хв

Відомий режисер відреагував на чутки про роман із Денисенко і відповів, які між ними стосунки

Олексій Комаровський підтвердив, що вони дійсно з Наталкою Денисенко проводять чимало часу разом і пояснив, чому так.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Відомий режисер Олексій Комаровський відреагував на чутки про його роман із акторкою Наталкою Денисенко.

У Мережі пліткують, що між ними нібито дещо більше, аніж просто робочі стосунки. Поки Наталка Денисенко відмовчується, пролити світло на ситуацію вирішив Олексій Комаровський. У коментарі виданню "Гордон" він підтвердив, що вони дійсно чимало часу проводять разом із артисткою. Утім, за словами режисера, це пов'язано винятково з роботою. Комаровський переконує, що чутки про їхній роман - це всього лиш вигадка.

"Як завжди занадто багато драми і вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно із роботою, репетиціями і кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй – це нові ролі у фільмах. І саме зараз ми працюємо над новим сімейним комедійним фентезі", - запевняє режисер.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, першим про роман Наталки Денисенко та Олексія Комаровського заговорив Telegram-канал "Злива" із посиланням на слова інсайдера. У повідомленні йшлося, що пара нібито разом, і в "кінотусовці" про це всі знають. Поки режисер чутки спростовує, акторка продовжує мовчати.

До речі, про особисте життя Наталки Денисенко почали активно говорити, коли стало відомо, що вона розлучається з чоловіком Андрієм Федінчиком. Артистка ще в кінці січня подала документи на розірвання шлюбу.

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