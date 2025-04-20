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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
153
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2 хв

Відомий режисер зізнався у конфлікті з Бокланом і чому актор на нього образився: "Удар по самолюбству"

Непорозуміння між ними виникли через роль у фільмі "Гніздо горлиці".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Стас Боклан і Тарас Ткаченко

Стас Боклан і Тарас Ткаченко

Відомий український режисер Тарас Ткаченко, який раніше розповів про свою службу в ЗСУ, зізнався у конфлікті з актором Стасом Бокланом.

Непорозуміння між ними виникли через фільм "Гніздо горлиці". Річ у тім, що Боклан пробувався на роль у стрічці. Утім, затвердили іншого актора, а саме Віталія Лінецького. В інтерв'ю Oboz.ua Ткаченко зізнався, що на цьому тлі у них із Бокланом виник непублічний конфлікт. Щоправда, режисер наголосив, що сталося це не через те, що акторові відмовили у ролі. За словами Ткаченка, він обіцяльно поводився і багато проб зробив із Бокланом. Актор розраховував на роль, а врешті її отримав інший. Саме це, на думку Ткаченка, і заділо Боклана.

"По-людськи образився, і я його розумію. Думаю, так повівся не через те, що не взяли, а тому, що я занадто обіцяльно поводився, багато його пробував. А потім підманув. Це для акторів дуже болючий удар по самолюбству, тому в нас із ним був конфлікт. Не публічний, просто знаю, що він у якихось дружніх компаніях розповідав про цю ситуацію, а до мене це доходило", - поділився режисер.

Стас Боклан / © kino-teatr.ru

Стас Боклан / © kino-teatr.ru

Тарас Ткаченко відчуває, що вчинив неправильно. Режисер хоче перепросити в актора і сподівається, що це вдасться зробити і вони потиснуть один одному руку.

"Я мушу перепросити в нього, тому що дав відчуття, що це буде, а потім забрав. Але вже скільки років минуло, сподіваюся, що під час зустрічі потиснемо один одному руку. Всі ці роки доля якось нас не зводила", - додав режисер.

Нагадаємо, нещодавно суддя "МастерШефа" Ольга Мартиновська прокоментувала конфлікт із колегою Тетяною Літвіновою. Раніше вони приятелювали, однак нині ж повністю припинили спілкування.

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