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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Відомий режисер Жирков виїхав з України під час війни: він назвав причину та чи готовий повернутися

Заслужений артист України пояснив, чому обрав життя за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стас Жирков

Стас Жирков / © facebook.com/stas.jirkov

Колишній художній керівник Театру на Лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков пояснив, як виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення.

Заслужений артист України не приховує, що дійсно підлягав мобілізації. Утім, Міністерство культури надало йому дозвіл на перетин кордону з місією культурної просвіти. Так, за словами режисера, нині він ініціює вистави на тему вторгнення Росії до України по всій Європі.

"На той момент я отримав дозвіл від Міністерства культури, який дозволив мені виїхати. В цьому листі було зазначено: "Виїзд для інформування і культурної діяльності щодо російського повномасштабного вторгнення". Це ніколи не було секретом. Я не виїхав і створив дві-три вистави й почав працювати на заводі. Я продовжую робити вистави, які зачіпають тему повномасштабного російського вторгнення й не тільки. Я почав займатися цим від 2014 року", — розповів Стас в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Стас Жирков / © facebook.com/stas.jirkov

Стас Жирков / © facebook.com/stas.jirkov

Жирков стверджує, що робить все легально, тому не почуває жодної провини. І додає, що не зупинятиметься на досягнутому й буде створювати ще більше можливостей для іноземців пізнати культуру України.

"Я не вважаю себе зрадником! Зрадник — це людина, яка колаборує з ворогом. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші у військових. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші в адміністрації якогось міста, села. А я не вважаю себе зрадником. Я працював і працюю задля того, щоб світ якомога більше дізнавався про російське вторгнення і взагалі про те, хто ми такі. Тому що ми не займалися цим дуже багато років. Нас не існувало для світу. А зараз ми почали існувати", — пояснив заслужений артист України.

Стас Жирков / © facebook.com/stas.jirkov

Стас Жирков / © facebook.com/stas.jirkov

До слова, режисер замислюється про своє повернення на Батьківщину, адже не зрікався власного дому. Проте якщо й зробить це, то лише у майбутньому, адже зараз має щільний робочий графік за кордоном.

"У мене, на жаль, немає можливості повернутися. Бо у мене є зобов'язання перед театрами, з якими я зараз співпрацюю. Від початку повномасштабного вторгнення було зроблено 17 різних проєктів. Поки в мене є можливість виконувати таку роботу, я буду це робити. Я розглядаю можливість повернутися, у мене немає з цим проблем. Настане час, і я буду жити на дві країни. Україна як була моїм домом так і залишається", — наголосив Стас.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
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