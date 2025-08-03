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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Відомий рок-музикант з нагоди важливого свята випустив пісню про мужність українських пілотів

Олександр Ремез по-особливому привітав Повітряні сили з їхнім святом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександр Ремез

Олександр Ремез

Відомий рок-музикант Олександр Ремез представив композицію про мужність українських пілотів.

Артист, який є також військовослужбовцем, за підтримки платформи "Культурні сили" випустив пісню з нагоди важливого свята, а саме Дня Повітряних сил України, який цьогоріч припадає на 3 серпня. У композиції Олександр Ремез висловив своє щире захоплення боротьбою українських пілотів.

"Повітряні сили – це еліта, фахівці вищого ґатунку. Це шалений драйв і водночас спокій для миттєвого прийняття правильних рішень. Мене ще на початку повномасштабного вторгнення вражали відео з Привидом Києва, як він збивав ворожі літаки і потім ще робив піке в повітрі – вільний і могутній сталевий хижак. Це небезпека, страшенний ризик, вдача, могутність і водночас насолода від небесної стихії, яка вже стала рідною. Як будь-який солдат я вдячний Повітряним силам за підтримку з неба. А як громадянин України я вдячний за чисте небо над головами цивільних, наших родин, друзів, волонтерів", - поділився музикант-військовий.

Зазначимо, Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, постійно виступає з концертами на фронті. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до київської тероборони, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині, де дістав поранення. У цивільному житті – музикант, співак, лідер рокабілі гурту RvB ("Руки'в Брюки"), співавтор музичних фестивалів, шоу "Епоха Джазу" та Kyiv Rhythm Kings.

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