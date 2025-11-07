ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
2 хв

Відомий російський оперний співак-путініст в Італії поплатився за підтримку війни в Україні

Скандальний артист відкрито підтримує загарбницьку політику Кремля. Однак за кордоном не збираються з цим миритися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ільдар Абдразаков

Ільдар Абдразаков / © Associated Press

Відомий російський оперний співак Ільдар Абдразаков, який є палким прихильником політики путіна, в Італії поплатився за свою позицію.

Скандальний виконавець відкрито підтримує війну в Україні та загарбницькі дії Кремля. Однак лише в одній Росії сидіти він не збирається, а рветься з виступами за кордон. Співак-путініст у січні мав виступити у Вероні, Італія, з оперою "Дон Жуан". Проте виступ виконавця почали бойкотувати, пише ANSA.

Врешті, фонд амфітеатру відреагував на протести. Виступ Ільдара Абдразакова скасували, а самого співака назвали пропутінським.

"Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", показ якої відбудеться в Teatro Filarmonico у Вероні від 18 по 25 січня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Ільдар Абдразаков та Володимир Путін / © Associated Press

Ільдар Абдразаков та Володимир Путін / © Associated Press

Зазначимо, Ільдар Абдразаков підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України та не приховував своїх пропутінських поглядів. Зокрема, він брав участь у заходах, що фінансувалися російською владою. 2024 року артист взагалі став довіреним обличчям путіна на так званих президентських виборах у Росії.

За таку позицію Ільдара Абдразакова почали скасовувати за кордоном, де він вже здобув певну славу. Метрополітен-опера та Ла Скала відмовились від його виступів, таку ж позицію підтримав й оперний театр Сан-Карло. У липні 2023 Мюнхенський оперний фестиваль скасував номер Абдразакова.

Нагадаємо, нещодавно російський співак-путініст Akmal' вирішив у Казахстані висміяти синьо-жовті кольори. Однак виконавець не врахував один нюанс, за що й поплатився.

Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie