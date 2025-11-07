Відомий російський оперний співак-путініст в Італії поплатився за підтримку війни в Україні

Ільдар Абдразаков / © Associated Press

Відомий російський оперний співак Ільдар Абдразаков, який є палким прихильником політики путіна, в Італії поплатився за свою позицію.

Скандальний виконавець відкрито підтримує війну в Україні та загарбницькі дії Кремля. Однак лише в одній Росії сидіти він не збирається, а рветься з виступами за кордон. Співак-путініст у січні мав виступити у Вероні, Італія, з оперою "Дон Жуан". Проте виступ виконавця почали бойкотувати, пише ANSA.

Врешті, фонд амфітеатру відреагував на протести. Виступ Ільдара Абдразакова скасували, а самого співака назвали пропутінським.

"Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", показ якої відбудеться в Teatro Filarmonico у Вероні від 18 по 25 січня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Ільдар Абдразаков та Володимир Путін / © Associated Press

Зазначимо, Ільдар Абдразаков підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України та не приховував своїх пропутінських поглядів. Зокрема, він брав участь у заходах, що фінансувалися російською владою. 2024 року артист взагалі став довіреним обличчям путіна на так званих президентських виборах у Росії.

За таку позицію Ільдара Абдразакова почали скасовувати за кордоном, де він вже здобув певну славу. Метрополітен-опера та Ла Скала відмовились від його виступів, таку ж позицію підтримав й оперний театр Сан-Карло. У липні 2023 Мюнхенський оперний фестиваль скасував номер Абдразакова.

