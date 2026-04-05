Відомий співак дорікнув скандальному Виннику у "злизуванні" образу й розкрив, як домовлявся з ним

Лері Вінн, Олег Винник

Український співак, зірка 90-х Валерій Дятлов, більш відомий як Лері Вінн, заявив, що свого часу його сценічний образ нібито був скопійований іншим популярним артистом — Олегом Винником.

За словами виконавця, йдеться про період його пікової популярності, після якого він на певний час зник із шоубізнесу. Саме тоді, як стверджує співак, його стиль і зовнішній образ почали повторювати. Артист також зізнався, що у відповідь почув доволі прямолінійну реакцію. Мовляв, він більше не використовує цей образ, тож інші можуть.

«Образ справді був „злизаний“, і ніхто цього не приховував. Я ставив запитання: „Що ви творите? Подивіться мої фото з 1998-2003 років — це практично точна копія, ви повторили всі образи“. У відповідь почув: „Та ти ж зараз цим не користуєшся“», — приголомшив Валерій Дятлов в інтерв’ю oboz.ua.

Проте співак тоді взявся пропонував «узаконити» використання стилю. А згодом у нього виникла ідея перетворити ситуацію на піар-хід — записати спільний дует і зіграти на контрасті для привернення уваги фанів. Втім, за словами Лері, ця задумка так і не отримала розвитку.

«Я запропонував: „Так заплатіть, та й користуйтеся“. З часом спала на думку інша ідея: „Слухайте, давайте зробимо дует, влаштуємо якийсь красивий скандал… Уявіть, як поведуться фанатки — його і мої“. Але, на жаль, люди часом не вміють мислити стратегічно, тому — ідея померла ще до народження», — додав артист.

Нині Лері Вінн уже відійшов від активної сцени та займається власним івент-бізнесом.

