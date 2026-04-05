Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
28k
Час на прочитання
2 хв

Відомий співак дорікнув скандальному Виннику у "злизуванні" образу й розкрив, як домовлявся з ним

Зірка 90-х зізнався, що ця історія залишила в нього неприємний осад.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лері Вінн, Олег Винник

Український співак, зірка 90-х Валерій Дятлов, більш відомий як Лері Вінн, заявив, що свого часу його сценічний образ нібито був скопійований іншим популярним артистом — Олегом Винником.

За словами виконавця, йдеться про період його пікової популярності, після якого він на певний час зник із шоубізнесу. Саме тоді, як стверджує співак, його стиль і зовнішній образ почали повторювати. Артист також зізнався, що у відповідь почув доволі прямолінійну реакцію. Мовляв, він більше не використовує цей образ, тож інші можуть.

«Образ справді був „злизаний“, і ніхто цього не приховував. Я ставив запитання: „Що ви творите? Подивіться мої фото з 1998-2003 років — це практично точна копія, ви повторили всі образи“. У відповідь почув: „Та ти ж зараз цим не користуєшся“», — приголомшив Валерій Дятлов в інтерв’ю oboz.ua.

Олег Винник / © скриншот з відео

Проте співак тоді взявся пропонував «узаконити» використання стилю. А згодом у нього виникла ідея перетворити ситуацію на піар-хід — записати спільний дует і зіграти на контрасті для привернення уваги фанів. Втім, за словами Лері, ця задумка так і не отримала розвитку.

«Я запропонував: „Так заплатіть, та й користуйтеся“. З часом спала на думку інша ідея: „Слухайте, давайте зробимо дует, влаштуємо якийсь красивий скандал… Уявіть, як поведуться фанатки — його і мої“. Але, на жаль, люди часом не вміють мислити стратегічно, тому — ідея померла ще до народження», — додав артист.

Нині Лері Вінн уже відійшов від активної сцени та займається власним івент-бізнесом.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала розповіла про скандал із жінкою-водійкою, яка врізалася в її авто. Зірка намагался домогтися справедливості.

