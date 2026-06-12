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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Відомий співак на тлі чуток про кризу в шлюбі поділився кадрами з дружиною та зробив публічну заяву

Влад Дарвін зворушив сімейними фото та словами про почуття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Влад Дарвін з дружиною

Влад Дарвін з дружиною / © instagram.com/darwinvlad

Український співак Влад Дарвін на тлі припущень про труднощі в шлюбі з Крістіною Марті опублікував серію фотографій з важливим зверненням.

Співак рідко відкриває сімейні моменти публіці. Цього разу він показав кадри з дружиною та маленьким сином. Родина позувала серед сучасної архітектури столичного житлового комплексу. Усі троє обрали стриманий денім-лук, створивши відчуття простоти та буденності. Публікація одразу викликала інтерес, адже тема стосунків подружжя останнім часом активно обговорюється в Мережі.

«Можливо, ми ніколи не підкоримо свій Еверест. І, можливо, це не так уже й важливо. Бо жодна жива істота не створена для життя на найвищій вершині. Набагато важливіше — гребти разом до щасливої старості. Навчитися радіти малому. Бути поруч у найтемніші часи. Приймати одне одного не лише у світлі, а й у тіні», — написав Влад.

Влад Дарвін з дружиною та сином / © instagram.com/darwinvlad

Влад Дарвін з дружиною та сином / © instagram.com/darwinvlad

Влад Дарвін з дружиною / © instagram.com/darwinvlad

Влад Дарвін з дружиною / © instagram.com/darwinvlad

За словами артиста, для нього сьогоднішній фокус — не ідеальні вершини, а щоденна спільність і підтримка в родині. Він також фактично зняв напругу довкола чуток про можливу кризу у шлюбі з Крістіною Марті. У парі були непрості періоди через розлуки, а раніше вони навіть зверталися до психологів, однак нині, як запевняє співак, стосунки стабільні. Подружжя разом виховує сина Рональда і продовжує жити спільним життям.

Влад Дарвін з дружиною / © instagram.com/darwinvlad

Влад Дарвін з дружиною / © instagram.com/darwinvlad

Нагадаємо, раніше суддя «МастерШефа» Мартиновська розкрила правду про стосунки з Ярославським і можливий шлюб.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
283
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