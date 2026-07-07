Відомий співак після вибитих вікон у квартирі через атаку на Київ шокував моторошним видом з балкона

LAUD

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Український співак LAUD, квартира якого постраждала внаслідок російської атаки на Київ, показав, який вигляд зараз відкривається з його балкона.

В Instagram артист опублікував промовистий кадр. На фото він сидить із горнятком чаю на балконі, однак за його спиною — зовсім не мирний міський пейзаж.

Замість мальовничого краєвиду на столицю видніються понівечені багатоповерхівки, руйнування та наслідки чергового російського терору. Куди не озирнись, з балкону LAUD можна документувати злочини окупантів. Проте сам співак із гіркою іронією підписав світлину: «Чай на балконі по-київськи».

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LAUD / © instagram.com/laud_vk

Сториз LAUD / © instagram.com/laud_vk

Зазначимо, квартира LAUD зазнала пошкоджень від ворожого обстрілу Києва у ніч проти 2 липня. Тоді артист розповідав, що почув надзвичайно потужний вибух, після якого в його оселі повністю повилітали вікна. Попри пережите, співак наголошував, що його житло постраждало значно менше, ніж багато інших будинків у столиці. На щастя, ні він, ні його близькі під час ворожої атаки не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно РФ завдала ще один масований удар по Києву, внаслідок чого постраждали будинки й інших українських зірок. Зокрема, руйнування у власній квартирі показала акторка Олена Кравець й розповіла про диво.

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