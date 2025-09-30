Відомий співак-путініст неочікувано засвітився з сином Трампа й розмріявся про зустріч з ним в РФ

Єгор Крід, Дональд Трамп-молодший

Російський виконавець і відомий прихильник Кремля Єгор Крід цинічно похизувався знайомством із сином президента США Дональда Трампа – Дональдом Трампом-молодшим.

Зустріч відбулася у Стамбулі під час форуму Міжнародної асоціації боксу, яку очолює соратник Кремля Умар Кремльов. Путініст опублікував у своєму Telegram кадри, де супроводжує американського бізнесмена на заході. У дописі одіозний співак після першої ж зустрічі та вечері вигадав, що між ними буцімто встановилися "дружні стосунки". І у результаті назвав Трампа-молодшого сленговим словом "бро" — "брат".

Прихильник кривавого диктатора також заявив, що розраховує у майбутньому зустрітися з Дональдом-молодшим не лише за кордоном, але й у державі-терористці. За його словами, разом із ще однією маріонеткою Умаром він готовий організувати для сина американського політика "масштабний музично-спортивний захід".

Єгор Крід, Дональд Трамп-молодший, Умар Кремльов

"Ми чудово провели час на форумі, круто поспілкувалися за вечерею, і було справді продуктивно та надихаюче! Обов'язково якось побачимось у Штатах, і також будемо раді бачити його якось у Москві!" — написав путініст.

Зазначимо, Єгор Крід відкрито демонструє свою підтримку терористичного режиму ще від 2014 року. Після анексії Криму Росією він не припинив давати концерти на півострові. 2016 року СБУ заборонила йому в’їзд в Україну, а в базі "Миротворець" артист значиться як прихильник окупаційної влади. Сьогодні Крід активно бере участь у пропагандистських заходах і заробляє на цьому криваві рублі.