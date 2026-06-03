Відомий співак розкритикував українців, які масово їхали на концерт Макса Коржа: "Геноцид триває"

YAKTAK

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Український співак YAKTAK розкритикував українців, які масово їхали на концерт білоруського виконавця Макса Коржа.

Виступ виконавця відбувся наприкінці травня в Бухаресті. Туди масово з’їжджались українці. Репер YAKTAK у коментарі "РБК-Україна" обурюється, що, попри війну, в Україні є досі прихильники російського. Артист говорить, що хоч Корж і білорус, але співає він російською. А на думку YAKTAK, мова — це кордон. Разом із тим співак вважає, що є безліч чудової української музики, якою легко можна замінити російську.

«Я взагалі не слідкую. Я не знаю, які там артисти є. От в 22-му році, 24 лютого, для мене закінчилося все, що я знав про те, тому я не знаю, хто їздив, хто виступає. Я ставлюся, звісно, що негативно, бо хто би що не казав, це російська музика, це російською мовою, а мова — це кордон. Я вважаю, що в цей час нам треба підтримувати наших виконавців, українську музику, а її так багато. Вона така красива в нас. Треба просто почути це», — ділиться артист.

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Макс Корж

YAKTAK також наголосив, що Росія продовжує чинити геноцид проти українців, вбиває невинних людей, постійно обстрілює міста та селища, тим самим знищує Україну. Тож, для співака дивно, що не у всіх це відбило бажання слухати російське.

«Геноцид українського народу століттями триває. Нас століттями вбивають, катують, вивозять. Все, що відбувається кожного дня над нашими містами. Як після цього усього слухати російську музику? Не повертається навіть язик, палець чи вухо, щоб включити це все», — додав артист.

Нагадаємо, Макс Корж наприкінці травня виступив у Бухаресті. Проте після концерту артиста залишились неоднозначні враження. Річ у тім, що там заборонили прапори України, а фанів просили не кричати «путін — х*йло».

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