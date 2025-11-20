Відомий співак розкрив, як ADAM захворів на туберкульоз: "У нього були проблеми"

Parfeniuk та ADAM

Реклама

Відомий український співак Parfeniuk розповів, як автор хітів "Танцюй зі мною повільно" та "Ау Ау" ADAM захворів на туберкульоз.

Михайло Клименко, саме таке справжнє ім'я у виконавця, наразі перебуває в лікарні, де бореться за своє життя. Артист Parfeniuk на проєкті "ЖВЛ представляє" розповів, що в ADAM були проблеми зі спиною. Співак тривалий час лікувався та приймав препарати, на тлі яких у нього виник туберкульоз.

Parfeniuk говорить, що востаннє спілкувався з Михайлом Клименком 13 жовтня. Вже тоді ADAM надсилав йому повідомлення з лікарняної палати. Так Parfeniuk дізнався, що Михайло занедужав та страждає від туберкульозу.

Реклама

"У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і відправив відео, де я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку - в нас пішов діалог з приводу того, що він захворів, і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз", - говорить артист.

ADAM у лікарні / © instagram.com/adamukraine

Parfeniuk також висловив слова підтримки родині ADAM. Він зазначив, що його колеги з шоубізнесу не лишатимуться осторонь та робитимуть все можливе, аби допомогти Михайлу швидше одужати.

"Тримайтеся! Ми поруч! Всі зараз будуть робити все для того, щоб Міші ставало краще. Ми будемо робити максимум для того, щоб Міша став на ноги швидше. Добре, що Міша зібрав таких гарних друзів. Мішо, одужуй, ми тебе дуже любимо", - додав Parfeniuk.

Нагадаємо, 19 листопада дружина Михайла Клименка шокувала, що її чоловік тяжко занедужав та впав у кому. Вона повідомила, що стан здоров'я ADAM погіршився через туберкульозний менінгіт. Обраниця артиста також звернулася до небайдужих із проханням допомогти фінансово, оскільки лікування коштує недешево.

Реклама

Зірки шоубізнесу відреагували на критичний стан ADAM. Вони не лишились осторонь, а почали активно підтримувати співака та закликати прихильників допомогти його родині. При цьому самі теж переказували кошти на лікування.