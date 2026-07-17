Відомий співак розпрощався з паспортом РФ і перетворив старий документ на допомогу Україні

Дмитро Спірін / © instagram.com/_spirin_dmitry

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Російський музикант Дмитро Спірін, який відкрито підтримує Україну, повідомив, що отримав громадянство Аргентини та вирішив символічно попрощатися зі своїм російським паспортом.

Так, ще від початку повномасштабного вторгнення артист був внесений до «чорного списку» артистів РФ. І все через його підтримку України під час війни. Відтоді позиція музиканта незмінна. І тепер він ще дужче це довів, отримавши громадянство в Аргентині.

Артист розповів, що через кримінальне переслідування та борги перед бюджетом РФ наразі не може офіційно зректися від російського громадянства. Тому він знайшов інший спосіб поставити крапку в цій історії.

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У своєму фотоблогу Спірін оголосив благодійний аукціон. Він планує порвати російський паспорт на окремі сторінки та продавати їх охочим за найбільші донати. Усі виручені кошти музикант пообіцяв передати до фонду «Давайте», створеного незалежними російськими медіа для допомоги мирним жителям України.

Дмитро Спірін з новим паспортом / © instagram.com/_spirin_dmitry

«Кілька тижнів тому склав присягу й отримав громадянство Аргентини. Я запитував вас, що мені робити з російським паспортом. На жаль, поки що я не можу вийти з громадянства РФ через кримінальне переслідування та борги перед російським бюджетом. Тож питання було радше про символічне прощання. Серед різних ідей була й така: „Продай російський паспорт посторінково на благодійному аукціоні на підтримку України“. Ця ідея здалася мені настільки витонченою, символічною й правильною, що я одразу за неї вхопився», — пояснив співак.

За задумом артиста, одна сторінка паспорта виставлятиметься на аукціон кожні три дні. Таким чином він хоче не лише остаточно попрощатися з документом країни-агресорки, а й перетворити його на символ підтримки українців, які постраждали від війни.

Старий паспорт РФ Дмитра Спіріна / © instagram.com/_spirin_dmitry

Нагадаємо, нещодавно італійська акторка Орнелла Муті обурила своїм проросійським зізнанням разом із донькою. Зіркова родина нарвалася на критику через візити до РФ під час війни.

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