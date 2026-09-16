Відомий співак здивував, як "схема" з Винником допомогла йому виїхати за кордон під час війни

Женя Галич, Олег Винник

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Фронтмен гурту O.TORVALD Женя Галич, будинок якого нещодавно постраждав від російської атаки, розповів про відпустки під час своєї колишньої служби.

Донедавна 42-річний музикант три роки захищав Україну на Сході, коли його родина була в еміграції у Польщі. Тривала розлука сильно давалася взнаки, тому Женя щоразу шукав можливості з ними зустрітися. Щоправда, у перший рік служби у відпустках йому відмовляли.

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Зрештою, зірковій родині все ж вдалося возз’єднатися. Галич говорить, що це стало можливим завдяки кумедному випадку. Зокрема, потрапити за кордон йому вдалося після прохання комбата забрати у Німеччині «швидку», яку його батальйону придбав співак Олег Винник.

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Олег Винник / © скриншот з відео

У результаті під час поїздки Жені вдалося як виконати свою задачу, так і навідатися до дружини й двох дітей у Польщі. Зараз співак жартома називає той випадок «корумпованою схемою». Проте щиро зізнається, що насправді навіть такі рідкісні зустрічі були дуже необхідними для збереження порозуміння в їхній родині.

«У перший рік мене взагалі не відпускали зі служби, але Олег Винник придбав нам у Німеччині „швидку“ в батальйон, і її потрібно було передати. Комбат сказав, що треба забрати „швидку“. Я „на голочках“ пообіцяв забрати всі „швидкі“, які тільки потрібно. Вперше відпустили. Це так було романтично, я їм (дітям і дружині. — прим.ред.) сюрприз зробив. Я приїхав і були сльози», — зворушив зірка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Загалом за час служби артисту вдавалося побачитися з найріднішими всього декілька разів на рік. Проте наступні зустрічі здебільшого відбувалися у Львові під час медичних обстежень Жені або його офіційних відпусток. А 2025 року дружина та діти Жені Галича наважилися остаточно повернутися до України з Польщі.

Женя Галич з родиною

Своєю чергою Женя Галич зараз списаний із війська й перебуває у статусі ветерана після тривалого лікування у шпиталях. Його основною діяльністю є громадська організація й ветеранський простір. Артист також розвиває власний кавовий бренд.

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Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про життя гумориста й тепер військового Ігоря Ласточкіна з «Ліги сміху» — що відомо про дружину та сина й як його змінила служба в ЗСУ.

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