Відомий співак здивував заявою про фальсифікацію голосів на нацвідборі: "Сказали, що виграв, але не поїдеш"

Юрко Юрченко / © facebook.com/Yurcash

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Соліст гурту Yurcash Юрко Юрченко здивував заявою про фальсифікацію голосів на Національному відборі на "Євробачення".

Колектив брав участь у першому в Україні нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс. Гурт боровся за право представляти країну з піснею "Патріот". Однак на тлі "Помаранчевої революції" тоді перемогу здобув колектив "Ґринджоли" з композицією "Разом нас багато".

Через 20 років Юрко Юрченко відкрив за лаштунки того нацвідбору 2005 року. Він зазначив, що переможницею взагалі мала бути нині скандальна співачка Ані Лорак, мовляв, саме її просували. Однак зі зміною політичної ситуації в країні обрали іншого представника, а саме колектив "Ґринджоли". Однак Юрченко стверджує, що за результатами голосування мав поїхатиме гурт Yurcash.

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Гурт Yurcash / © instagram.com/yurcash_band

"Пхали тоді на перше місце ш*лаву (я не буду навіть її згадувати, бо вже вмерла давно для всіх нас), але виграли інші, бо політична ситуація змінилась. Ще тоді колеги, які мали доступ до голосування сказали: "Ти виграв те голосування, але ж ти розумієш, що ви не поїдете на "Євробачення"?" – здивував Юрко Юрченко.

Допис Юрка Юрченка / © facebook.com/Yurcash

Врешті, 2005 року Україну на "Євробаченні", яке після перемоги Руслани відбувалося в Києві, представив гурт "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато". Композиція порушувала правила конкурсу, тож текст довелося змінювати. У результаті, гурт у фіналі, куди автоматично потрапляв, посів 19 місце серед 23 країн.

Нагадаємо, цьогоріч "Євробачення" вже теж відгриміло. Україну представляв гурт Ziferblat, який поїхав на конкурс із благодійною метою. Колектив вже розкрив суму, яку зібрав на розмінування українських земель.