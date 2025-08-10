Відомий стиліст розніс зачіски Полякової та Камалії: у кого дешеві перуки, а кому слід міняти команду

Камалія, Іван Морозов, Оля Полякова

Знаменитий стиліст Іван Морозов, який працює з багатьма українськими зірками, висловився про їхні образи, зокрема — про стан волосся, перуки та професійність команд.

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua він не стримувався, розповідаючи, кому з українських артисток час на серйозні зміни. Зокрема, Морозов прокоментував образи Олі Полякової та Камалії, стилем волосся яких він невдоволений. На думку стиліста, Поляковій варто підбирати якісніші перуки та відповідально ставитися до технік їх застосування, аби не втрачати вишуканого образу.

"Я б Олі починав би щось змінювати. Вона з довжини перейшла на каре, але я би все таки попрацював з кольором, відтінком волосся, і припинив би користуватися достатньо дешевими перуками, які сильно помітні в кадрах. Вона використовує достатньо старі техніки використання перук", — зазначив Морозов.

А ось у Камалії стиліст не дуже добре оцінив роботу команди. Він переконаний, що виконавиці варто змінити експертів, які б допомогли їй професійно приховати вікові зміни за допомогою правильної стрижки та підібраного тону блонду.

"Камалії треба звернути увагу на команду, з якою вона працює. Розумію, що вона пошановувачка блонду й переконати таку особистість дуже важко змінити відтінок. А щоб його зберігати й залишатися з хорошою якістю волосся, потрібно придивитися до спеціалістів, які роблять це вишуканіше та якісніше. У неї типаж, коли холодні відтінки блонду їй не личитимуть — вона стане старшою на багато років. Підкресляться проблеми шкіри, вікові зміни і тд. Вважаю, що на даному етапі проблема не у відтінку, а в якості її стану волосся. Проблеми з переходом довжини, якістю кінчиків. Вона може мати набагато якісніший вигляд", — підкреслив Іван.

