Відомий стиліст здивував ціною стрижки Порошенка і хто з політиків висміяв його через українську мову

Петро Порошенко, Іван Морозов

Український стиліст Іван Морозов, який працював із низкою відомих зірок, несподівано поділився особистими спогадами про роботу з політиками.

Зокрема, в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua стиліст згадав, що одним з його клієнтів був ще тоді просто нардеп Петро Порошенко. Політик замовив звичайну чоловічу стрижку, яка на той момент коштувала всього 3 гривні 16 копійок. Це було на початку 2000-х, і, за словами майстра, Порошенко мав досить важке та кучеряве волосся.

"Можу похизуватися, що свого часу до мене приїжджав Петро Порошенко. Він просив звичайну чоловічу стрижку. У нього достатньо важке волосся, у нього ще й кучері. На той момент це коштувало 3 грн 16 коп. Це був 2002 чи 2003 рік. Була також Супрун. Але їх було дуже багато (політиків на стрижці — прим. ред.)", — зізнався Морозов.

Петро Порошенко / © Партія "Європейська солідарність"

Та не всі зустрічі з політиками були приємними. За словами стиліста, коли він лише переїхав до Києва 2002 року, одним із перших досвідів стала робота з проросійською політикинею Оленою Лукаш, яка тоді ще не була відомою на всю країну. Саме вона, за словами Івана, цинічно вказала йому на дивний недолік — його українську мову. І хоч він спочатку дослухався до неї, але від 2022 року зрозумів, що розмовляти російською — повна нісенітниця. Тож тепер стиліст розмовляє українською.

"Коли я 2002 року приїхав до Києва, однією з перших моїх клієнток була Олена Лукаш. На той момент вона ще не була такою медійною. Але зробила мені зауваження, мовляв, "українськомовна людина — другосортна, тому вона намагається не спілкуватися з такими". Потім вона демонстративно пересіла у крісло іншого майстра. Це і змусило мене вивчити російську. А після лютого 2022 року я вже перейшов на українську", — додав Іван.

Олена Лукаш / © УНІАН

