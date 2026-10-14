Відомий телеведучий показав останнє листування з Венею й розкрив, яка їхня домовленість зірвалася

Анатолій Анатоліч, Олександр Венедчук

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився болісними спогадами про коміка Олександра Венедчука, відомого як Веня, який помер 13 жовтня. Знаменитість опублікував їхнє останнє листування.

Анатоліч висловив співчуття рідним і близьким гумориста. Як з’ясувалося, разом з коміком він планував записати інтерв’ю, однак зустріч кілька разів доводилося переносити через погане самопочуття Вені.

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Судячи зі скриншоту листування, вони спілкувалися наприкінці червня цього року. Тоді комік повідомив, що захворів, а згодом написав, що його стан погіршився. Через це запланований запис інтерв’ю так і не відбувся.

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Анатолій Анатоліч показав останню переписку з Венею

Анатолій Анатоліч пригадав, що під час листування підтримував гумориста та бажав йому передусім здоров’я. Тепер ведучий зізнається, що не міг передбачити, що ця розмова стане останньою.

«Наша остання переписка. Мали писати інтерв’ю. Веня захворів. „Головне — здоров’я“, — написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюсь, тобі краще на небесах», — написав Анатоліч в Instagram-сториз.

Що відомо про хворобу та смерть Вені

У лютому минулого року Олександр Венедчук розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям. За словами коміка, у нього стався крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та сильними судомами. Через це медики оперативно прооперували зірку.

У вересні того ж 2025 року Веня переніс ще одне хірургічне втручання. Тоді він розповів про наслідки операції, зазначивши, що «35% його голови — це сплав титану». Вже цього року 3 жовтня 2026 року стало відомо про смерть Олександра Венедчука. Причину його смерті наразі не повідомляли.

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Тим не менш зіркові друзі Вені реагують на його смерть і висловлюються співчуття близьким.

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