Відомий український актор Анатолій Суханов помер у віці 54 років

Анатолій Суханов / © facebook.com/kievkolesoteatr

Відомий український актор, режисер та телеведучий Анатолій Суханов помер.

Сумну новину повідомили на офіційному сайті театру "Колесо", де артист працював від 2005 року. Життя Анатолія Суханова обірвалося 27 грудня. У суботу вранці актора забрала до лікарня "швидка допомога". Лікарі боролися за життя артиста, але об 11:30 його серце зупинилося.

"Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!" – говорить мама Анатолія.

Точна причина смерті наразі невідома. Також пізніше оголосять дату й місце прощання з актором. Анатолію Суханову було всього 54 роки. День народження він святкував 23 грудня.

Зазначимо, Анатолій Суханов навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Спочатку він закінчив акторський факультет, а пізніше здобув освіту режисера. Від 2005 року актор працював у київському театрі "Колесо".

