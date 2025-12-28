- Дата публікації
Відомий український актор Анатолій Суханов помер у віці 54 років
Життя артиста обірвалось в лікарні.
Відомий український актор, режисер та телеведучий Анатолій Суханов помер.
Сумну новину повідомили на офіційному сайті театру "Колесо", де артист працював від 2005 року. Життя Анатолія Суханова обірвалося 27 грудня. У суботу вранці актора забрала до лікарня "швидка допомога". Лікарі боролися за життя артиста, але об 11:30 його серце зупинилося.
"Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!" – говорить мама Анатолія.
Точна причина смерті наразі невідома. Також пізніше оголосять дату й місце прощання з актором. Анатолію Суханову було всього 54 роки. День народження він святкував 23 грудня.
Зазначимо, Анатолій Суханов навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Спочатку він закінчив акторський факультет, а пізніше здобув освіту режисера. Від 2005 року актор працював у київському театрі "Колесо".
