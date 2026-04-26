Відомий український актор чесно висловився про своє бронювання під час війни: "Маю виправдати"

Гнатковський розсекретив, як саме зараз допомагає у тилу.

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Український актор театру й кіно, народний артист України Олексій Гнатковський відверто висловився про своє бронювання під час війни та пояснив, як сприймає цю відповідальність.

Зірка стрічок «Довбуш» і «Гуцулка Ксеня» зізнався, що нині працює ще інтенсивніше, аби виправдати довіру держави. В інтерв’ю «Ближче до зірок» 40-річний актор наголосив, що через бронювання залишився в тилу, тому відчуває обов’язок бути максимально корисним у своїй сфері.

За словами Гнатковського, театр для нього — не просто професія, а місце, де він має «відпрацювати» свою місію: «Держава дала мені бронювання, тобто я не на фронті. Отже, я маю так „відсапати“, щоб виправдати це. Ті зусилля, які робляться на фронті, я тут, в тилу, не маю підвести. І це дуже важливо».

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Артист додав, що його графік вражає навантаженням — інколи доходить до 35 вистав на місяць, а бувають дні, коли він виходить на сцену двічі. Попри це, він не скаржиться, адже щиро любить свою справу.

Окрім творчості, актор разом із дружиною активно займається волонтерством — подружжя підтримує українських військових, поєднуючи мистецтво з реальними справами допомоги.

Нагадаємо, нещодавно український гуморист Данило Білий долучився до війська і розсекретив, чим займається на службі.

