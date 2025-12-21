Відомий український актор екстремально схуд майже на 10 кг і шокував методом: "Це була вся моя їжа"

Іван Шаран / © instagram.com/ivan.sharan

Реклама

Український актор Іван Шаран розповів про своє екстремальне схуднення у максимально стислі терміни.

Так, артист втратив майже 10 кг у максимально стислі терміни. І все це для перевтілення в персонажа Віктора у фільмі «Памфір». Шаран розповів про непростий досвід трансформації в інтерв’ю проєкту «Головна роль». За словами актора, вимогу схуднути він почув одразу після затвердження на роль від режисера стрічки Дмитра Сухолиткого-Собчука. Персонаж мав виглядати сухорлявим і виснаженим, однак реалії зйомок внесли свої корективи.

Під час експедиції до Верховини, де команда готувалася до роботи, актор намагався дотримуватися режиму — менше їв, займався спортом і бігав. Проте життя в гуцульських родинах зламало всі плани.

Реклама

«Одним із важливих моментів стало скидання ваги на шість кг. Ми поїхали в експедицію у Верховину, я налаштувався на схуднення, почав менше їсти, фітнес, почав бігати. Але гуцули їдять не так, як ми, коли одна страва на сніданок, а три. Наприклад, банош зі шкварками, бринза і ще щось. Я почав наминати», — згадує Іван.

Іван Шаран у фільмі «Памфір»

Ситуація стала критичною вже на початку репетицій. Під час першої сцени режисер та оператор звернули увагу, що актор зовсім не відповідає потрібній формі. Тож Шаран одразу взявся за себе максимально жорстко. Він найняв фітнес-тренерів для щоденних тренувань і сів на сувору дієту. Найважчим, зізнається актор, став фінальний етап — за тиждень до досягнення потрібної ваги він фактично відмовився від їжі.

«Діма каже: „Шаран, ти що? Я тебе зніму з ролі. Ти повинен бути худорлявим“. Після експедиції я повернувся до Києва, найняв двох фітнес-тренерів. Була дуже жорстка дієта. І за тиждень до того, щоб я важив 65 кілограмів, я сидів на одній воді, випивав літр води на день з додаванням чайної ложки меду, м’яти та лимона. І все. Це була вся моя їжа. І так я схуд», — поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно скандальний хореограф Влад Яма показався з батьками та як вони змінилися після чотирьох років розлуки з ним.