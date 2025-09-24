Відомий український актор, який випадково відірвав палець, показався на примірюванні протезу

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Зірка фільму "Песики" та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай заявив про початок виготовлення протезу для його пальця.

Так, нещодавно артист пережив серйозну травму. Він ділився, що під час відпочинку з сином на скеледромі в Києві його обручка зачепилася за трос, і різкий ривок відірвав палець миттєво.

Через деякий час Логай у своєму Instagram поділився кадрами з примірювання протезу. Він спробував один із готових, який раніше виготовляли для іншої людини. Актор говорить, що це лише перший етап, адже для нього створюють індивідуальний варіант.

Сторіз Артура Логая / © instagram.com/logai.arthur

"Буде палець, але не простий, а дуже-дуже цікавий. Під час виготовлення буду показувати процес. Задумали дещо специфічне, сподіваюсь, вийде", — заінтригував актор.

Артур додав, що планує інформувати підписників про всі деталі, аби показати, як сучасні технології допомагають людині повернути якість життя навіть після важких травм.

