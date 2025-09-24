ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Відомий український актор, який випадково відірвав палець, показався на примірюванні протезу

Нещасний випадок не змусив Артура Логая втрачати оптимізм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Артур Логай

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Зірка фільму "Песики" та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай заявив про початок виготовлення протезу для його пальця.

Так, нещодавно артист пережив серйозну травму. Він ділився, що під час відпочинку з сином на скеледромі в Києві його обручка зачепилася за трос, і різкий ривок відірвав палець миттєво.

Через деякий час Логай у своєму Instagram поділився кадрами з примірювання протезу. Він спробував один із готових, який раніше виготовляли для іншої людини. Актор говорить, що це лише перший етап, адже для нього створюють індивідуальний варіант.

Сторіз Артура Логая / © instagram.com/logai.arthur

Сторіз Артура Логая / © instagram.com/logai.arthur

"Буде палець, але не простий, а дуже-дуже цікавий. Під час виготовлення буду показувати процес. Задумали дещо специфічне, сподіваюсь, вийде", — заінтригував актор.

Артур додав, що планує інформувати підписників про всі деталі, аби показати, як сучасні технології допомагають людині повернути якість життя навіть після важких травм.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Наді Дорофєєвої, учасник шоу-балету Євген Гончаренко шокував наслідками побиття його у Києві. Артист поділився самопочуттям після перенесеної коми й операції на голові.

Дата публікації
Кількість переглядів
316
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie