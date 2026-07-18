ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2314
Час на прочитання
2 хв

Відомий український актор одружився та вперше показав молоду дружину-красуню

Артист показав, яким було його весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Володимир Гладкий

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Відомий український актор Володимир Гладкий одружився.

Радісну новину 39-річний артист розсекретив в Instagram-stories. Щоправда, актор не сам публікував дописи, а ділився кадрами, які показували зіркові гості. Зокрема, на весіллі були помічені його колеги Дар’я Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська та інші.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Вочевидь, святкування важливої події в житті Володимира Гладкого та його обраниці відбулося у п’ятницю, 17 липня. Закохані орендували заклад, де зібрали найближчих та найрідніших.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Актор одягнув на весілля чорний костюм, білу сорочку, а образ доповнив метеликом. А от його молода дружина Наталія позувала в стриманій весільній сукні, яка була прикрашена мереживом. Образ обраниця актора доповнила довгим фельоном, прикрасами та макіяжем. Букет нареченої складався з яскравих сезонних квітів.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Вечір закінчився розкішним першим повільним танцем молодят. У цей момент довкола них розліталися мильні пузирі, що додавало атмосферності, а також закоханих посипали пелюстками червоних троянд.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Зазначимо, Володимир Гладкий розсекретив роман із Наталією навесні 2025 року. Актор зізнався тоді, що це саме його людина і він шалено закоханий. При цьому обраницю артист приховував.

До цього Володимир Гладкий протягом п’яти років перебував у стосунках із дівчиною на ім’я Джулія. На початку 2024 року артист повідомив про їхній розрив, а причиною цього стала відстань, що розділяла парочку.

Нагадаємо, нещодавно американський Пол Веслі одружився з молодшою на 17 років моделлю. Для зірки серіалу «Щоденники вампіра» цей шлюб став третім.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie