Відомий український актор одружився та вперше показав молоду дружину-красуню

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Відомий український актор Володимир Гладкий одружився.

Радісну новину 39-річний артист розсекретив в Instagram-stories. Щоправда, актор не сам публікував дописи, а ділився кадрами, які показували зіркові гості. Зокрема, на весіллі були помічені його колеги Дар’я Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська та інші.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Вочевидь, святкування важливої події в житті Володимира Гладкого та його обраниці відбулося у п’ятницю, 17 липня. Закохані орендували заклад, де зібрали найближчих та найрідніших.

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Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Актор одягнув на весілля чорний костюм, білу сорочку, а образ доповнив метеликом. А от його молода дружина Наталія позувала в стриманій весільній сукні, яка була прикрашена мереживом. Образ обраниця актора доповнила довгим фельоном, прикрасами та макіяжем. Букет нареченої складався з яскравих сезонних квітів.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Вечір закінчився розкішним першим повільним танцем молодят. У цей момент довкола них розліталися мильні пузирі, що додавало атмосферності, а також закоханих посипали пелюстками червоних троянд.

Весілля Володимира Гладкого / © instagram.com/vova_gladki

Зазначимо, Володимир Гладкий розсекретив роман із Наталією навесні 2025 року. Актор зізнався тоді, що це саме його людина і він шалено закоханий. При цьому обраницю артист приховував.

До цього Володимир Гладкий протягом п’яти років перебував у стосунках із дівчиною на ім’я Джулія. На початку 2024 року артист повідомив про їхній розрив, а причиною цього стала відстань, що розділяла парочку.

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Нагадаємо, нещодавно американський Пол Веслі одружився з молодшою на 17 років моделлю. Для зірки серіалу «Щоденники вампіра» цей шлюб став третім.

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