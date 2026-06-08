Відомий український актор одружився зі старшою на 15 років коханою на 12-й рік стосунків: яка причина

Артемій Єгоров з дружиною

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Український актор Артемій Єгоров відверто розповів про особисте життя й чому довго відкладав шлюб з Оленою Тимковою, яка старша за нього на 15 років.

Зірка на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнався, що разом зі своєю обраницею вже майже 16 років. Попри тривалі стосунки, пара довгий час не бачила потреби в офіційному шлюбі. Однак повномасштабна війна змусила закоханих переглянути свої погляди та ухвалити важливе рішення.

«У серпні вже буде 16 років як ми разом. Ми не одружувалися офіційно, бо не вважав це за потрібне. Але з початком повномасштабної війни довелося. Аби у разі моєї смерті все дісталося їй. Тільки з цих причин», — пояснив Єгоров у коментарі Анні Севастьяновій.

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Артемій Єгоров з дружиною / © instagram.com/artemy_yehorov

Актор також розповів, що церемонія пройшла без зайвого розголосу. Закохані вирішили відмовитися від гучного святкування та офіційного пафосу, залишивши цей день лише для себе: «Церемонія була на двох і дуже скромно. Жодного офіціозу. Вона не брала мого прізвища».

Водночас актор прокоментував велику різницю у віці з коханою. За словами Артемія, його це аж ніяк не зачіпає. Він стверджує, що у шлюбі панує гармонія. І додає, що цьому сприяють спільні інтереси й бачення життя. Тож на негативні прогнози інших він не зважає.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

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