Відомий український актор переніс інсульт та зробив важливу заяву

Артист звернувся до прихильників просто з лікарняної палати.

Сашко Лірник

Сашко Лірник / © facebook.com/sasko.lirnik

Відомий український актор, письменник і телеведучий Сашко Лірник, він же Олександр Власюк, повідомив, що потрапив до лікарні після інсульту.

Про це він розповів у своєму дописі Facebook, наголосивши, що не просить прямих пожертв, а закликає допомогти йому іншим способом. Письменник пояснив, що придбання його творів на книжковому ярмарку допоможе зібрати кошти на лікування.

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт… Надіюсь на вас, як на сто пар коней", — написав Сашко Лірник.

Сашко Лірник / © facebook.com/sasko.lirnik

Сашко Лірник / © facebook.com/sasko.lirnik

Після публікації читачі та шанувальники митця почали масово надсилати слова підтримки. У коментарях знаменитості бажають сил і швидкого одужання.

  • Якнайшвидшого і повного одужання! Хай вас Бог береже і допомагає!

  • Дасть Бог, усе буде добре. Одужуйте, ще дуже багато казок не написаних!

  • Сил та швидкого одужання! Ще багацько історій та книжок попереду, і Перемогу святкувати!

Нагадаємо, нещодавно заслужений артист України Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги митця поділилися тривожними деталями про його стан та перебіг лікування.

