Відомий український актор переніс інсульт та зробив важливу заяву
Артист звернувся до прихильників просто з лікарняної палати.
Відомий український актор, письменник і телеведучий Сашко Лірник, він же Олександр Власюк, повідомив, що потрапив до лікарні після інсульту.
Про це він розповів у своєму дописі Facebook, наголосивши, що не просить прямих пожертв, а закликає допомогти йому іншим способом. Письменник пояснив, що придбання його творів на книжковому ярмарку допоможе зібрати кошти на лікування.
"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт… Надіюсь на вас, як на сто пар коней", — написав Сашко Лірник.
Після публікації читачі та шанувальники митця почали масово надсилати слова підтримки. У коментарях знаменитості бажають сил і швидкого одужання.
Якнайшвидшого і повного одужання! Хай вас Бог береже і допомагає!
Дасть Бог, усе буде добре. Одужуйте, ще дуже багато казок не написаних!
Сил та швидкого одужання! Ще багацько історій та книжок попереду, і Перемогу святкувати!
