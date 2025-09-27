Відомий український актор переніс інсульт та зробив важливу заяву

Сашко Лірник / © facebook.com/sasko.lirnik

Реклама

Відомий український актор, письменник і телеведучий Сашко Лірник, він же Олександр Власюк, повідомив, що потрапив до лікарні після інсульту.

Про це він розповів у своєму дописі Facebook, наголосивши, що не просить прямих пожертв, а закликає допомогти йому іншим способом. Письменник пояснив, що придбання його творів на книжковому ярмарку допоможе зібрати кошти на лікування.

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт… Надіюсь на вас, як на сто пар коней", — написав Сашко Лірник.

Реклама

Сашко Лірник / © facebook.com/sasko.lirnik

Після публікації читачі та шанувальники митця почали масово надсилати слова підтримки. У коментарях знаменитості бажають сил і швидкого одужання.

Якнайшвидшого і повного одужання! Хай вас Бог береже і допомагає!

Дасть Бог, усе буде добре. Одужуйте, ще дуже багато казок не написаних!

Сил та швидкого одужання! Ще багацько історій та книжок попереду, і Перемогу святкувати!

Нагадаємо, нещодавно заслужений артист України Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги митця поділилися тривожними деталями про його стан та перебіг лікування.