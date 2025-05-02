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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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116
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1 хв

Відомий український актор показався у лікарні та повідомив про операцію: "Сім уколів"

Олександр Печериця розповів про самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олександр Печериця

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Зірка серіалу "Кріпосна" український актор Олександр Печериця, який нещодавно звільнився з лав ЗСУ та змінив професію, потрапив до лікарні.

Зірка у своєму фотоблогу збентежив шанувальників. Печериця опублікував фото, де лежить на лікарняному ліжку. Він не став вдаватися у подробиці, але, з огляду на кадри, хірурги прооперували нижню кінцівку артиста. Натомість Олександр не впадає у відчай і у доброму гуморі написав, що скоро все остаточно налагодиться. І закликав фанів своєчасно дбати про себе.

"Заїхав на ТО. Поміняв літню гуму! На думку фахівця, пробіг маленький, не битий, не фарбований. Ще побігає! Лід приносять і прикладають періодично, а от віскі поки не пропонують. Друзі, бережіть своє здоров’я і здоровʼя своїх близьких! Вчасно проходьте всі обстеження!" — зазначив актор.

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця показав кінцівку після операції / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця показав кінцівку після операції / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Печериця також поділився, як поступово оговтується та робить перші кроки на милицях. За словами актора, прогрес вже є й далі на нього чекає реабілітація, на яку він налаштований доволі оптимістично.

"Мій лікар мене дуже хвалить, та серце тягнеться в весну. Ще сім уколів і без милиць скакатиму, як юне кенгуру", — жартома написав віршовані рядки зірка.

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія заговорила про серйозні проблеми зі здоров'ям і чому не може позбутися зайвої ваги.

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