Відомий український актор поповнив лави ЗСУ та показався у військовій формі

Петро Крилов

Український актор театру і кіно Петро Крилов офіційно приєднався до лав Збройних сил України.

Про мобілізацію 38-річний артист повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото у військовій формі та поділившись особистими роздумами про це рішення. За словами Крилова, до служби він почав готуватися ще восени минулого року. Актор наголосив, що підійшов до цього кроку свідомо та виважено.

«Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто ставитися послідовно. Тому наприкінці листопада, коли нарешті віддав всі борги і був винен тільки собі — почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ. Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн-співбесід і, нарешті, офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі — я військовослужбовець. З чим себе і вітаю. Честь та кров», — написав актор.

Петро Крилов

Петро Крилов не розкрив, у якому саме підрозділі служитиме, втім підтвердив, що офіційно став частиною української армії. У Дикому театрі, де актор виконував роль Майстра у виставі «Метод 46», уже публічно підтримали його рішення та висловили гордість за колегу.

До слова, сам Петро Крилов народився у Білорусі, проте приїхав до України здобувати освіту у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Глядачам він відомий за ролями у проєктах «Джек і Лондон», «Брати по крові» та в інших театральних і кінороботах.