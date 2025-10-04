ТСН у соціальних мережах

Відомий український актор приголомшив схудненням на 10 кіло й розкрив свій метод

До кардинальних змін на вагах Текучев вдався задля нової ролі у кіно.

Віра Хмельницька
Павло Текучев

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Український актор Павло Текучев, який цього літа вперше став батьком, приголомшив своїм схудненням за короткий проміжок часу.

Так, артисту довелося попрацювати над своєю формою через знімання у новому фільмі, який вийде на екрани наступного року. Павло зізнається, що готувався не лише задля персонажа, але й самі знімання у горах були доволі виснажливими.

"Абсолютна любов до професії і до цього проєкту, бо ми знімали в достатньо складних умовах. Ми дуже багато знімали в Карпатах, майже 60-70% фільму. Було різне — і сцени виживання в лісі, і приготування їжі з того, що знайдеш. Куштував сиру рибу, щоб знати, яка вона на смак, бо її їсть мій персонаж, коли голодний. А до початку проєкту мені ще й треба було схуднути. Скинув близько 10 кілограмів", — розповів актор в інтерв'ю kp.ua.

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Досягти блискучого результату Текучеву вдалося за допомогою двох правил. На певний час він став харчуватися за методом інтервального голодування, а також вніс у свою щоденну рутину біг. Попри такі складні випробування, актор зумів досягти поставленої цілі.

"Мені це важко давалося, тому що я дуже люблю смачно поїсти. Я не палю, не вживаю алкоголь, у мене немає якихось залежностей, окрім їжі. Тому довелося сідати на жорстку дієту, був на інтервальному голодуванні. Щодня впродовж декількох місяців бігав", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно режисер Євген Таллер зізнався, як вмовив акторку Наталію Сумську знятися в його стрічці та яку головну умову вони обговорили.

