Відомий український актор приголомшив витратами на співочу кар'єру і де він бере гроші

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

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Український актор Артур Логай серйозно зайнявся розвитком музичної кар’єри.

Артист вже навіть встиг випустити два сингли — «Вона» та «Скільки». На проєкті «Наодинці з Гламуром» актор зізнався, що продюсерів у нього немає. Він все робить самотужки, але допомагає йому дружина Євгенія. Єдина, хто є в команді Артура, це піарниця.

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«Якщо казати з фінансової точки зору, то самотужки… Я і дружина! Якщо казати з точку зору команди, то продюсерів немає, є лише піарниця», — зізнався актор Анні Севастьяновій.

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Також Артур Логай заговорив й про кошти, які вкладає в розвиток музичної кар’єри. Артист не приховує, що це коштує недешево. На одну пісню витрачається від тисячі доларів. Кошти актор бере з власної кишені. Він витрачає на аранжування, запис та на промотування.

Артур Логай

«По вартості важко сказати, бо від пісні до пісні може бути різна ціна. Але це дорого! Тобто дорого все це укомплектувати. Не просто написати текст і придумати мелодію. Потім потрібно знайти людину, з якою ти будеш на одній хвилі, з якою зробити вже музику, аранжування, записати, а далі є ще промотування, все це теж коштує якихось грошей, і теж по-різному. Але це стартує від тисячі доларів і вище», — зізнається артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЖУРАКІВСЬКА почубилася з ГОРБАЧОВОЮ | Залевський РОЗЧУЛЕНИЙ українцями | Логай залишився БЕЗ ПАЛЬЦЯ

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Пономарьов відкрив новий бізнес. Артист вже зізнався, скільки грошей вклав у справу.

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