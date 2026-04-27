Гламур
319
2 хв

Відомий український актор приголомшив заявою про негативний досвід в індустрії та про що жалкує

Олексій Лейбюк зізнався, як змушений був вчити російську мову заради ролей.

Анастасія Гребешко
Український актор Олексій Лейбюк різко висловився про російську мову в акторській професії, визнавши власні компроміси в минулому помилкою.

Сьогодні він говорить про це без прикрас і виправдань. Каже: колись російськомовні кастинги були майже єдиним шансом закріпитися в індустрії, особливо в Києві. Українською тоді майже не знімали, а студентів орієнтували на роботу в російському культурному просторі. Через це доводилося швидко адаптуватися — навіть учити мову за лічені тижні. Лейбюк згадує, що сам знаходив цьому пояснення. Але з роками ці аргументи втратили для нього будь-яку вагу.

«Так, я записував проби російською мовою. Чи шкодую я про це зараз? Звісно… Але ось я зараз розумію: це фігня. Це Україна. Чому я мав вчити іншу мову? Це дико. Просто дико», коментує зірка в інтерв’ю OBOZ.UA.

Актор наголошує: сьогодні він не лише відмовився від подібної практики, а й принципово змінює підхід до роботи. Зокрема, більше не погоджується на проєкти, які не відповідають його цінностям — незалежно від можливостей чи гонорарів.

«Чи записував би я їх зараз? Звісно, ні. Я навіть не погоджуюся на проби, якщо сценарій „не читається“», — зазначає Олексій.

Попри досвід роботи в столиці, де російська довгий час домінувала у творчому середовищі, Лейбюк обрав інший шлях — повернувся до Івано-Франківська. Там, каже, відчув органічність українського культурного простору, хоча визнає: мовне питання і тут поступово розмивається.

«У нас у Франківську зараз відсотків сорок розмовляє російською, і що найгірше — з дітьми… У 2022 році всі говорили українською, а зараз знову розслабилися», — обурюється актор.

Для нього це не просто питання звички чи комфорту, а маркер свідомості. Актор різко реагує на аргументи про «побутову мову» і вважає, що суспільство недооцінює її значення в умовах війни.

«У нас війна триває вже дванадцять років, і тут чітко видно, де зло, а де добро. То чому ми досі говоримо тією мовою? Вони нас через неї вбивають…»— додає знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько вибухнула через мовне питання і звернулася до українців.

