Відомий український актор розкрив, чому Галина Безрук зрадила Україну та які проблеми її спіткали

Назар Задніпровський, Галина Безрук

Український актор Назар Задніпровський розкрив правду про позицію колеги Галини Безрук під час війни в Україні.

Як відомо зараз артистка проживає в РФ. Разом з нею у державі-терористці залишається її чоловік-росіянин і діти. Про жорстокі злочини окупантів на своїй Батьківщини акторка не квапиться розповідати й продовжує мовчки заробляти криваві рублі. Задніпровський в інтерв’ю Дмитру Гордону пояснив, чому Галина Безрук обрала позицію зрадниці.

Актор поділився, що все починалося ще до повномасштабного вторгнення, коли Безрук в основному заробляла зі співочої кар’єри в Росії. Після початку великої війни, за словами Задніпровського, вона просто не змогла відмовитися від грошей і впізнаваності серед окупантів. Ба більше, навіть серйозні проблеми у шлюбі з росіянином Артемом Алексєєвим її не наштовхували на думки повернення до України.

Галина Безрук

«Ми знімали останній сезон „Будиночку на щастя“. Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам’ятаю, тоді кажу їй: „Галю, забирай свого москаля-чоловіка“. А там він теж по цьому ділу (пияцтву — прим. ред.), там були проблеми, вона потім жалілася й хотіла розлучатися, потім возз’єдналася. А я казав: „Да кидай його або приїжджайте сюди з донькою“. А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я акторка мюзик-хола, а тут (в Україні — прим. ред.) нема цього“. Вона не драматична акторка, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона обрала роботу, а не країну», — розповів артист.

До слова, Назар остаточно розірвав будь-які зв’язки з Галиною ще весною 2022 року. Актор пригадує, що все «перекреслив» після страшного ракетного удару по вокзалу Краматорська — рідного міста Безрук. Як відомо, внаслідок російського терору тоді загинуло понад 30 людей, зокрема й діти. Але у той період зрадниця цинічно розгулювала червоними доріжками з путіністами в РФ.

Нагадаємо, нещодавно скандального коміка Нурлана Сабурова випроторили з РФ просто в аеропорту через його неоднозначну позицію під час війни.