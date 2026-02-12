ТСН у соціальних мережах

Відомий український актор розкрив, чому Галина Безрук зрадила Україну та які проблеми її спіткали

Свого часу Назар Задніпровський грав з колегою у спільних проєктах, а потім порвав зв’язки.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Український актор Назар Задніпровський розкрив правду про позицію колеги Галини Безрук під час війни в Україні.

Як відомо зараз артистка проживає в РФ. Разом з нею у державі-терористці залишається її чоловік-росіянин і діти. Про жорстокі злочини окупантів на своїй Батьківщини акторка не квапиться розповідати й продовжує мовчки заробляти криваві рублі. Задніпровський в інтерв’ю Дмитру Гордону пояснив, чому Галина Безрук обрала позицію зрадниці.

Актор поділився, що все починалося ще до повномасштабного вторгнення, коли Безрук в основному заробляла зі співочої кар’єри в Росії. Після початку великої війни, за словами Задніпровського, вона просто не змогла відмовитися від грошей і впізнаваності серед окупантів. Ба більше, навіть серйозні проблеми у шлюбі з росіянином Артемом Алексєєвим її не наштовхували на думки повернення до України.

Галина Безрук

Галина Безрук

«Ми знімали останній сезон „Будиночку на щастя“. Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам’ятаю, тоді кажу їй: „Галю, забирай свого москаля-чоловіка“. А там він теж по цьому ділу (пияцтву — прим. ред.), там були проблеми, вона потім жалілася й хотіла розлучатися, потім возз’єдналася. А я казав: „Да кидай його або приїжджайте сюди з донькою“. А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я акторка мюзик-хола, а тут (в Україні — прим. ред.) нема цього“. Вона не драматична акторка, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона обрала роботу, а не країну», — розповів артист.

До слова, Назар остаточно розірвав будь-які зв’язки з Галиною ще весною 2022 року. Актор пригадує, що все «перекреслив» після страшного ракетного удару по вокзалу Краматорська — рідного міста Безрук. Як відомо, внаслідок російського терору тоді загинуло понад 30 людей, зокрема й діти. Але у той період зрадниця цинічно розгулювала червоними доріжками з путіністами в РФ.

Нагадаємо, нещодавно скандального коміка Нурлана Сабурова випроторили з РФ просто в аеропорту через його неоднозначну позицію під час війни.

